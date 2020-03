Apokolips War ‘rassemble toutes les stars de DC Comics

Fans de DC Comics, ça les intéresse. Bien que ses dernières tentatives pour donner un bon combat à l’univers Marvel aient été un échec (coff coff Dark Phoenix), Warner Bros.Animation croit qu’il a la solution à ce problème. Sans se mettre en difficulté et tourner la page, DC Comics vient de sortir la première avancée de Justice League Dark: Apokolips War, dans laquelle ils rassemblent toutes les stars de leur univers pour combattre le méchant Darkseid.

À la surprise de beaucoup, le film a classé R pour “violence sanglante, langage et quelques références sexuelles”, Il réunira plus de héros de l’univers DC à travers l’histoire. En suivant en quelque sorte les étapes que nous avons vues dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie, dans Justice League Dark: Apokolips War, nous pourrons voir Superman, Batman, Wonder Woman en action, Cyborg, Lois Lane, Lex Luthor, Constantine, Batwoman, Zatanna, Jason Blood, Harley Quinn, King Shark, Swamp Thing et bien d’autres à annoncer. C’est un film que les fans de cet univers ne devraient pas manquer.

Comme cela a été le cas pendant des années, les fans de DC ont été plus satisfaits des livraisons sur des projets animés que des actions en direct sur grand écran.. Comme c’est le cas de Justice League Dark de 2017, qui a surtout eu des critiques positives. En comparant les deux côtés de la médaille, c’est quelque chose dont Marvel n’a pas pu profiter pleinement. Quelque chose de très rare, surtout avec Disney + à votre disposition et voyant le succès de The Mandalorian du monde Star Wars.

Justice League Dark: Apokolips War est réalisé par Matt Peters (Lego Justice League: Escape from Gothic City) et Christina Sotta d’après un scénario d’Ernie Altbacker (Green Lantern: The Animated Series) et Mairghread Scott (Batgirl Vol.5 : Art du crime). La suite est une production de Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment., Produite par Amy McKenna et Jim Krieg avec James Tucker en tant que producteurs exécutifs. Maintenant, nous vous laissons ici cette percée incroyable: