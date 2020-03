Apokolips War Trailer présente un casting de super-héros massif

La bande-annonce de Justice League Dark: Apokolips War présente une distribution massive de super-héros

Warner Bros.Animation a publié la bande-annonce officielle de leur nouveau film d’animation DC univers Justice League Dark: Apokolips War, qui fait suite à la Justice League Dark. La suite mettra en vedette le plus grand casting de super-héros de l’histoire de DC Universe, y compris le retour de Matt Ryan (Legends of Tomorrow) en tant que voix de Constantine, Jerry O’Connell (Scream 2) en tant que voix de Superman et de Taissa Farmiga (histoire d’horreur américaine) en tant que Raven. Prêt à faire ses débuts en Blu-ray, DVD et numérique ce printemps, vous pouvez consulter la bande-annonce pleine d’action dans le lecteur ci-dessous! (via IGN)

Les plus grands super-héros du monde s’affrontent une fois pour toutes contre le despotique Darkseid – avec le destin de toute l’humanité en jeu – dans Justice League Dark: Apokolips War, la prochaine entrée de la populaire série de films DC Universe. Constantine, Superman et Raven dirigeront l’équipe alors qu’ils affrontent Darkseid de Tony Todd. Il présente le plus grand casting de super-héros de l’histoire de DC Universe Movies avec des dizaines d’acteurs / personnages mis en lumière dans un grand ensemble de talents reprenant leurs rôles dans ce continuum de six ans d’histoire.

Le casting de l’ensemble de voix est composé des anciens membres du casting Jason O’Mara dans Batman, Rosario Dawson dans Wonder Woman, Shemar Moore dans Cyborg et Christopher Gorham dans The Flash, Rebecca Romijn dans Lois Lane, Rainn Wilson dans Lex Luthor, Stuart Allan dans Robin / Damian Wayne, Camilla Luddington comme Zatanna, Ray Chase comme Jason Blood / Etrigan, Roger R. Cross comme John Stewart et Swamp Thing, Liam McIntyre comme Captain Boomerang, Sachie Alessio comme Lady Shiva, Hynden Walch comme Harley Quinn et John DiMaggio comme King Shark.

Justice League Dark: Apokolips War est co-réalisé par Matt Peters et Christina Sotta d’après un scénario d’Ernie Altbacker et Mairghread Scott. La suite est une production de Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment. Il est produit par Amy McKenna et Jim Krieg avec James Tucker en tant que producteur exécutif.