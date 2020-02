Apparemment, la réunion des «amis» attendue se rapproche

Beaucoup de «va-et-vient» de ces nouvelles très, très attendues sur une éventuelle «réunion d’amis». On sait qu’aucun des protagonistes ne veut enregistrer aucune sorte de suite ou de reprise, mais une réunion pour revivre de vieux souvenirs n’a pas été exclue; au contraire, il semble qu’elle se rapproche.

Chandler, Monica, Rachel, Ross, Phoebe et Joey ne seraient apparemment nulle part pour officialiser leur apparition dans une spéciale d’une heure via le prochain service de streaming HBO Max. Pouvez-vous imaginer? Et c’est qu’après 15 ans après l’arrivée du dernier chapitre, et 25 ans après que cette célèbre sitcom soit entrée dans nos vies, nous avons eu hâte de les revoir ensemble.

Et c’est que tout indique que cette rencontre est très proche de se matérialiser. Tenez compte du fait que Jennifer Aniston a rejoint Instagram il y a quelques mois et que la première photo qu’elle a téléchargée était avec le reste du casting. Après cela, Matthew Perry a également rejoint IG. Il est très visible à quel point ils s’entendent bien avec eux, car ils passent souvent leurs commentaires à commenter les six.

Selon les habitants de Date limiteJennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc vont empocher environ 3 4 millions chacun pour cet espace … juste là. Rappelons qu’à la fin de la série, chacun a pris un melon par épisode. Combien d’avions présidentiels atteint-il?

“Il y a de l’intérêt partout et, néanmoins, nous ne pouvons pas obtenir tous les intérêts pour appuyer sur le bouton», A déclaré Kevin Reilly (HBO Max). “Aujourd’hui, c’est peut-être juste.”

On sait que les “négociations” ont échoué à la fin de l’année dernière, mais ont repris peu après, les deux parties étant parvenues à un accord. Et si cela ne suffisait pas, Matthew Perry est sorti avec ça …

Grande nouvelle à venir …

– matthew perry (@MatthewPerry) 5 février 2020

Annonce déjà la foutue réunion des “amis”!