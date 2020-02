Apparition des réalisateurs de fin de partie sur «Les Simpsons»

Les réalisateurs de Avengers: Fin de partie Anthony et Joe Russo font une apparition dans The Simpsons et vous pouvez le regarder maintenant!

Depuis la première apparition des Simpson en 1989, un grand nombre de célébrités ont fait une apparition dans la série. Parfois, ils apparaissaient comme eux-mêmes et à d’autres moments comme un nouveau personnage de soutien. Mais maintenant, les frères Russo ajoutent leur nom à la liste massive des camées des Simpson dans un rôle qui semble être eux-mêmes.

Le film précédent des Russo Brothers, Avengers: Fin de partie, est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Les réalisateurs avaient auparavant réalisé Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, mais semblent pour le moment être réalisés avec Marvel Cinematic Universe. Dans un post sur leur compte Twitter officiel, les réalisateurs d’Avengers: Endgame ont raconté comment eux et leurs enfants ont grandi en regardant The Simpsons et quelle expérience surréaliste ce fut d’enregistrer leur camée sur la série animée de longue date.

Vous pouvez voir la vidéo complète du camée des réalisateurs Avengers: Fin de partie sur The Simpsons ci-dessous:

Nos enfants ont grandi sur @TheSimpsons, et franchement, nous aussi. Quel processus incroyablement surréaliste pour enregistrer, nous nous voyons néanmoins comme faisant partie de ce monde étonnant. Branchez-vous ce dimanche à 20 h sur @FOXTV. Nous devons sauver les producteurs de pop-corn à tout prix… #ChinnosDemandsYourSilence pic.twitter.com/X0BUK09zh3

– Russo Brothers (@Russo_Brothers) 28 février 2020

Que pensez-vous tous de ce caméo à venir sur The Simpsons? Les frères Russo vous ont-ils fait rire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Le dernier film des Russo Brothers était Avengers: Fin de partie. Voici le synopsis officiel de leur dernier film:

Le cours grave des événements mis en mouvement par Thanos qui a anéanti la moitié de l’univers et fracturé les rangs des Avengers oblige les Avengers restants à prendre une position finale dans la grande conclusion de Marvel Studios à vingt-deux films, “Avengers: Endgame”.

Réalisé par Anthony et Joe Russo, Avengers: Endgame stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper, Gwyneth Paltrow et Josh Brolin.

Avengers: Fin de partie est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD.

Source: Twitter