Apparition oubliée de l’actrice Kristin Davis de ‘Sex and the City’ sur ‘General Hospital’

Pour certains, les feuilletons se sentent comme une forme de divertissement bas. Les détracteurs disent que ce ne sont que des mélodrames savoureux que les gens n’ont rien de mieux à faire. Kristin Davis de Sex and the City serait parmi de nombreux acteurs qui seraient en désaccord.

Beaucoup d’acteurs célèbres ont obtenu, sinon leur début sur les savons, un premier rôle clé qui a aidé à affiner leur métier. La liste de ces acteurs va de Mark Hamill à Julianne Moore en passant par Sarah Michelle Gellar. Et cela inclut Kristin Davis, qui n’était pas sur un mais sur deux savons.

Que faisait Kristin Davis avant «Sex and the City?»

Kristin Davis | Rodin Eckenroth / FilmMagic

L’un des tout premiers concerts de Davis était à l’hôpital général. Bien que les feuilletons aient disparu au cours des dernières années, l’Hôpital général s’est accroché à un nombre plus qu’impressionnant de 57 avec plus de 14 000 épisodes en boîte. En 1991, Davis a joué Nurse Betty Chilson, qui était un personnage mineur. Davis a également fait une apparition sur ER en 1995.

C’était l’année où Davis a percé avec Melrose Place. Cela a peut-être été diffusé dans la soirée, mais peu de gens auraient contesté qu’il s’agissait d’un feuilleton à l’instar de Dallas et de Beverly Hills 90210 (toutes les versions des deux). Elle a quitté Melrose Place lorsque son personnage, la méchante Brooke Armstrong Campbell, a rencontré sa fin dans un accident de voiture.

Davis a travaillé régulièrement pendant le reste des années 90, se frayant un chemin à travers des émissions NBC comme Friends, Will and Grace et Seinfeld. Puis vint le concert qui vint la définir: Charlotte York sur Sex and the City.

Comment Kristin Davis s’est-elle démarquée sur «Sex and the City?»

La Charlotte de Davis était le genre de personnage bon enfant et surpassant qui se tenait parfois dans l’ombre des autres. Son personnage avait tendance à être moins vocal et flashy que ses compatriotes. Sarah Jessica Parker était la principale et la plus connue du groupe, donc le spectacle a naturellement tourné vers elle. Le personnage flashy de Kim Cattrall a volé toutes les scènes et Cynthia Nixon était la cynique avec la force de la personnalité derrière elle.

Davis a déclaré à EW: «Notre premier jour sur le plateau, Sarah Jessica avait ce gros truc de beignets Krispy Kreme, et elle m’a invitée dans sa bande-annonce. Elle [said], “Sortons et apprenons à nous connaître.” Nous avions des journées de 18 heures, donc nous nous sommes liés assez rapidement. La personne la plus célèbre du plateau, vous prenez les devants.

Pourtant, ce n’était pas seulement du plaisir et des jeux. Interrogée sur ce qu’elle n’aimait pas dans la série, elle a signalé un épisode intitulé “Sommes-nous des salopes?” Elle a dit: «J’ai un moins préféré! Il y a eu une fois avec ce gars avec qui je fais l’amour a dû me crier «b ** ch, wh ** e» dans mon visage », a-t-elle dit. «Je détestais vraiment, vraiment. J’ai détesté. Je détestais tellement ça. »

Kristin Davis laisse espérer un troisième film

Bien sûr, Davis a toujours suffisamment aimé le spectacle pour revenir pour ses deux caractéristiques théâtrales. Cattrall a déclaré qu’elle ne voulait rien à voir avec une suite en général et rien à voir avec Parker en particulier, car une histoire après une histoire a circulé à propos d’une querelle entre Cattrall et Parker.

Même après cet échange apparemment meurtrier, Davis avait encore de l’espoir pour Sex and the City 3. Elle était particulièrement reconnaissante à la série de l’avoir tirée de la gorge de l’alcoolisme, et elle aimerait toujours voir une sorte de troisième le film a toujours lieu.

«Dans mon cœur, il n’est jamais trop tard, vraiment», a-t-elle déclaré à People. “Je suis un optimiste, évidemment. Et je ne parle que pour moi. Nous avons fait Sex and the City pendant si longtemps, et nous l’avons tellement aimé. »