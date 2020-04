Appel à annuler la Formule 1 après la pandémie de coronavirus

Londres.- L’ancien président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA), Max Mosley, a recommandé d’annuler la saison 2020 de Formule 1, après la suspension et le report de plusieurs Grand Prix, en raison du coronavirus.

Parce qu’il n’y a aucune certitude quant au début de la campagne, Mosley a déclaré que la F1 devrait se concentrer sur la planification de la prochaine saison et la construction d’une base financière solide pour les différentes équipes.

«L’attente comporte le risque d’aggraver les choses sans être certain du profit. Il n’y a aucune garantie que les courses débuteront en juillet. C’est en fait de moins en moins probable “, a déclaré Mosley.

Celui qui était président de l’organe directeur du sport automobile a indiqué qu’en dépit de son absence de contact avec la F1 ou de sa connaissance de ce qui se passait au sein de la FIA, l’option la plus viable serait d’annuler la campagne et de se réorganiser pour l’avenir.

Contrairement à ce que Ross Brawn, directeur sportif de F1, pense à organiser des courses à huis clos; Mosley a fait valoir que s’ils le faisaient, les organisateurs de chaque Grand Prix subiraient des pertes millionnaires, en raison de la vente du billet et de tout ce qui englobe un week-end de course.

«Les équipes et les organisateurs de la course auraient la sécurité de planifier et d’agir. En ce moment, ce sont des trapézistes et beaucoup perdent de l’argent. Organiser des courses sans public constituerait un désastre financier pour la plupart des organisateurs du Grand Prix “, a-t-il déclaré.

Le Britannique, qui a dirigé la FIA entre 1993 et ​​2009, a recommandé à son successeur, Jean Todt, de prendre en compte la gravité de la situation sanitaire actuelle et d’agir au profit des équipes qui perdent des millions de dollars à cause de l’inactivité.

“Tant que nous ne saurons pas ce qui se passera à l’échelle mondiale avec la pandémie, il n’est pas possible de faire des plans rationnels pour la Formule 1”, a déclaré Mosley.