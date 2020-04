Appel à un cours pour entrer au lycée

Toluca.- L’Institut de vérification administrative de l’État du Mexique (Inveamex), exerce une surveillance à différents points de l’entité, dans le but de vérifier que les établissements dont les activités ne sont pas essentielles restent fermés pour empêcher la propagation de Covid-19.

«Il met en œuvre des visites de vérification dans les établissements à impact élevé, moyen et faible dans les 125 municipalités qui composent l’État du Mexique. Respecter les mesures mises en œuvre et manifestées par le gouverneur et publiées dans le Journal officiel pour que le virus cesse, ne continue pas à se propager et que les gens croient que l’établissement doit vraiment fonctionner “, a-t-il déclaré. le directeur général d’Inveamex, Luis Miguel Sánchez López.

Du 26 mars à ce jour, 468 visites de supervision ont été effectuées dans des établissements de différents types, en coordination avec la Commission de protection contre les risques sanitaires (Coprisem), la protection civile de l’État et les mairies.

Les établissements ont été supervisés dans presque toutes les municipalités, principalement des produits alimentaires et des boissons, ainsi qu’en général, mettant en évidence les mandats qui pourraient enregistrer une forte agglomération.

Jusqu’à présent, des recommandations pour la fermeture des établissements et le suivi ont été émises, conformément à l’accord publié au Journal officiel du gouvernement.

“Tous types d’entreprises, à impact moyen et élevé, comme les restaurants, bars, hôtels, places, centres commerciaux. 89 recommandations ont été faites pour la fermeture d’établissements et 66 recommandations pour le suivi des mesures de distances saines », a ajouté Sánchez López.

Il est à noter que les responsables des unités économiques ouvertes ont accepté de fermer volontairement à la demande de l’autorité, pour préserver la santé de la population mexicaine, face à la pandémie.

Dans le cas d’établissements non conformes à l’instruction, un dossier factuel est établi et envoyé à Coprisem, pour planifier une visite.

Le gouvernement de l’État du Mexique, par le biais de diverses dépendances telles qu’Inveamex, maintiendra l’application des visites de supervision pendant la saison de quarantaine, en privilégiant celles qui sont urgentes, extraordinaires ou qui, en raison de leur pertinence, importance, impact ou assistance de les autorités sanitaires doivent être effectuées.

