Appel de Pop Smoke 911

L’appel téléphonique du 911 de la nuit du meurtre de Pop Smoke a été rendu public.

TMZ a obtenu l’audio de l’appel chaotique émis par quelqu’un de la maison du rappeur à Hollywood Hills, quelques instants après le tournage de Pop Smoke en février. L’opérateur de l’autre côté essaie d’aider et de poser des questions, mais l’appelant hésite à fournir plus de détails.

“Bonjour?” dit le répartiteur 911 pendant le clip de deux minutes. L’agitation peut être entendue en arrière-plan avant qu’une voix masculine ne réponde enfin: «Viens ici!»

L’opératrice l’informe qu’une unité est déjà en route. “Je ne peux plus te parler. Venez ici », ajoute l’appelant.

Le répartiteur essaie alors d’offrir des instructions à l’appelant et lui demande s’il est en lieu sûr. “Je ne sais pas”, répond-il avant d’être rassuré que de l’aide est en route.

Pop Smoke a été tué le 19 février lorsque quatre hommes ont fait irruption dans sa maison louée à Hollywood Hills et ont abattu le rappeur de 20 ans. On ne sait pas s’il a été victime d’un vol au hasard ou s’il a été pris pour cible. La police continue d’enquêter sur le meurtre. Des fans et des amis se sont réunis pour l’honorer lors d’un cortège funèbre à Brooklyn le mois dernier.

Son héritage perdure. La semaine dernière, la vidéo réalisée par Virgil Abloh pour sa collaboration avec Quavo «Shake the Room» a été publiée. 50 Cent a également annoncé son intention de produire un album à titre posthume, qui devrait être publié en mai.

