Appel lancé pour aider à combattre le coronavirus avec la technologie satellite

L’Agence spatiale mexicaine vient de lancer un appel où elle invite la société à participer à l’élaboration des propositions, utilisant la technologie des satellites afin d’atténuer l’impact de COVID-19 dans notre pays.

La déclaration d’AEM dit:

“Nous traversons une période difficile où nous avons besoin de la capacité et du talent de notre société pour atténuer la crise provoquée par Covid-19. Towards Space vous invite à développer des propositions pour affronter Covid19, à travers des technologies spatiales telles que: les communications par satellite, l’observation de la Terre et le positionnement global des satellites, entre autres. “

Le nom de ce concours est Défi COVID-19 et s’adresse aux personnes “individuellement ou en équipes de 5 personnes maximum, avec un âge minimum de 18 ans, quel que soit leur niveau scolaire”.

Les participants pourront soumettre des propositions visant à réduire les contagions, soutenir les groupes les plus vulnérabless, atténuer l’impact de la pandémie et relancer l’économie, apporter un soutien psychologique aux personnes en détention.

Les participants peuvent enregistrer leurs propositions jusqu’au 10 avril à 12h Heure du centre du Mexique.

Dans ce lien, vous pouvez lire l’appel complet.

.