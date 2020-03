Appelez la sage-femme et autres séries de la BBC quittant Netflix Canada en mars 2020

Les huit saisons de Call the Midwife et une sélection d’autres titres populaires de la BBC devraient quitter Netflix Canada d’ici la fin de mars 2020. La liste des séries de la BBC qui sortiront comprend 6 saisons de Father Brown et les cinq saisons de Life. En dessous de zéro. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des titres de la BBC et les dates prévues pour leur sortie.

La perte la plus importante pour Netflix Canada dans la liste des émissions de la BBC est Call the Midwife. Avec huit saisons du drame britannique acclamé par la critique qui devraient sortir, c’est un total de 69 épisodes quittant la bibliothèque. Sans oublier que les fans canadiens auraient été excités à l’idée de voir arriver la neuvième saison, mais malheureusement, cela ne semble plus être le cas.

Call the Midwife est une série dramatique britannique qui raconte la vie d’un groupe de sages-femmes dans l’Est de Londres à la fin des années 1950 et tout au long des années 1960.

La prochaine grande perte pour les abonnés canadiens est le père Brown. Une série de drames policiers très appréciée, Father Brown devrait quitter Netflix Canada et les États-Unis d’ici la fin du mois. Une fois que la série aura quitté les deux bibliothèques, le Père Brown ne sera disponible qu’en streaming sur le Netflix argentin.

Situé dans les années 1950, le Royaume-Uni est toujours dans un état de récupération après l’impact dévastateur de la Seconde Guerre mondiale. Dans le petit village de Kembleford dans les Cotswolds, un prêtre local du nom de père Brown utilise son esprit vif et son intelligence pour arrêter les crimes, et aussi pour maintenir ses devoirs envers la paroisse.

La liste complète des émissions de la BBC quittant Netflix Canada en mars 2020 est la suivante:

Appelez la sage-femme: 8 saisonsPère Brown: 6 saisonsVie et couloir de la mort: 3 saisonsVie inférieure à zéro: 5 saisonsNouveau sang: 1 saisonLa femme honorable: 1 saison Treize: 1 saison

Toutes les séries ci-dessus devraient quitter Netflix Canada le 31 mars 2020.

Où puis-je diffuser les émissions de la BBC ensuite?

La maison la plus logique pour la série qui doit quitter est Britbox. Lancée au Canada il y a deux ans, Britbox est la soi-disant maison des titres britanniques de la BBC et d’ITV. Alors que de plus en plus de titres britanniques quittent les bibliothèques Netflix au fil du temps, Britbox deviendra probablement la maison exclusive pour le contenu BBC et ITV.

Selon les chiffres tirés du wiki Britbox, il y a au total 650 000 abonnés Britbox aux États-Unis et au Canada.

Serez-vous triste de voir le départ de Call the Midwife et d’autres séries de la BBC? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!