Appelez-moi par votre nom Le développement de la suite a été retardé

Le développement de la suite Appelez-moi par votre nom est retardé en raison de la pandémie

Après plus de deux ans depuis Appelle-moi par ton nom a eu sa sortie en salles en 2017, le réalisateur primé Luca Guadagnino a enfin ouvert sur la suite tant attendue de son film dramatique sur la maturité acclamé par la critique. S’adressant au média italien Gay.it, Guadagnino a confirmé que le Appelle-moi par ton nom suite, qui sera basé sur le roman de suite d’André Aciman 2019 intitulé Trouve-moi, est toujours en développement actif car il devait se rendre en Amérique pour rencontrer son écrivain potentiel.

Cependant, en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, la réunion a été reportée comme toutes les autres productions cinématographiques à Hollywood en ce moment. En outre, le réalisateur a également révélé que sa distribution principale, notamment le nominé aux Oscars Timothée Chalamet et Armie Hammer, était bien prête à reprendre ses rôles emblématiques en tant qu’Elio et Oliver.

“J’allais en Amérique pour rencontrer un écrivain que j’aime beaucoup, dont je ne veux pas citer le nom, pour parler de la deuxième partie”, Dit Guadagnino. «Malheureusement, tout est annulé. Bien sûr, c’est un grand plaisir de travailler avec Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel et les autres acteurs. Ils seront tous là dans le nouveau film. »

CONNEXES: Timothée Chalamet dans Talks to Star dans Bob Dylan Biopic de James Mangold

Basé sur le roman acclamé d’André Aciman du même nom et réalisé par Luca Guadagnino, Appelle-moi par ton nom se déroule à l’été 1983 dans le nord de l’Italie. Il a suivi Elio Perlman (Timothée Chalamet), un jeune garçon américano-italien de 17 ans, qui passe ses journées dans la villa de sa famille au XVIIe siècle à transcrire et à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia (Esther Garrel). Elio entretient une relation étroite avec son père (Michael Stuhlbarg), éminent professeur spécialisé dans la culture gréco-romaine, et sa mère Annella (Amira Casar), traductrice, qui le privilégient avec les fruits de la haute culture dans un cadre qui déborde de délices naturels.

Procurez-vous une copie de la suite du livre ici!

Bien que la sophistication et les dons intellectuels d’Elio suggèrent qu’il est déjà un adulte à part entière, il y a beaucoup de choses qui restent encore innocentes et informées à son sujet, en particulier sur les questions cardiaques. Un jour, Oliver (Armie Hammer), un charmant universitaire américain travaillant sur son doctorat, arrive en tant que stagiaire annuel chargé d’aider le père d’Elio. Au milieu de la splendeur ensoleillée du décor, Elio et Oliver découvrent la beauté grisante du réveil du désir au cours d’un été qui changera leur vie pour toujours.

CONNEXES: Michael Stuhlbarg: Appelez-moi par votre nom Directeur «Serious» à propos de Sequel

Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet et Michael Stuhlbarg, Appelle-moi par ton nom a été produit par Peter Spears, Emilie Georges, Guadagnino, James Ivory, Marco Morabito, Howard Rosenman et Rodrigo Teixeira. Naima Abed, Tom Dolby, Sophie Mas, Lourenco Sant’Anna, Derek Simonds et Margarethe Baillou ont été producteurs exécutifs. Les chansons originales du film ont été écrites et interprétées par Sufjan Stevens.

Depuis sa sortie en salles en 2017, le film a reçu de nombreux éloges et a remporté un certain nombre de nominations et de récompenses, notamment en remportant un Oscar sur quatre pour le meilleur scénario adapté. En raison de sa performance incroyable en tant qu’Elio, le film a immédiatement lancé Timothée Chalamet dans la célébrité et est maintenant considéré comme l’un des jeunes acteurs recherchés de cette génération. Chalamet est récemment apparu dans l’adaptation étoilée de Greta Gerwig de Petite femme et sera ensuite vu dans Wes Anderson La dépêche française et Denis Villeneuve Dune.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.