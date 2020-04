Apple et Google s’associent contre le coronavirus COVID-19

La pandémie de coronavirus COVID-19 a accompli ce qui semblait impossible, pour Apple et Google de se réunir pour le bien commun. Les entreprises ont décidé que les applications qui facilitent la détection des patients infectés qui sont normalement exclusives à l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation sont compatibles sur tout appareil avec iOS ou Android.

“Google et Apple annoncent un effort conjoint pour permettre l’utilisation de la technologie Bluetooth pour aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, la confidentialité et la sécurité des utilisateurs étant au cœur de la conception”, ont déclaré les sociétés. dans une déclaration.

Étant donné que le COVID-19 peut être transmis par la proximité des personnes touchées, le suivi des contacts a été identifié par les organisations de santé publique comme un outil précieux pour aider à contenir sa propagation. L’idée est que cela aidera à contrôler la courbe de transmission et que si un utilisateur est infecté, il peut informer ses contacts du risque qu’il prend pour la quarantaine et ainsi contrôler ce foyer d’infection.

«Apple et Google lanceront une solution complète qui comprend des interfaces de programmation d’applications (API) et une technologie au niveau du système d’exploitation pour permettre le suivi des contacts. Compte tenu du besoin urgent, le plan est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en maintenant de solides protections autour de la confidentialité des utilisateurs. “

Les entreprises ont annoncé qu’elles travaillaient ensemble pour “permettre une plate-forme de suivi des contacts plus large basée sur Bluetooth en incorporant cette fonctionnalité dans les plates-formes sous-jacentes” dans les prochains mois, et ont déclaré qu’elles rendraient publiques les informations sur ce système.

Il convient de préciser que Ni Apple ni Google n’ont créé une application pour suivre les patients COVID-19 pour le moment.Ils ne les rendront disponibles que pour les utilisateurs de leurs magasins, que les appareils soient Android ou iPhones.

