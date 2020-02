Apple fermera ses magasins en Chine jusqu’au 9 février

Apple fermera ses bureaux, magasins et centres de contact en Chine jusqu’au 9 février prochain, comme mesure que la société prend de «Les derniers conseils de grands experts de la santé».

La décision intervient en même temps que de nombreuses entreprises mondiales, qui maintiennent une présence importante en Chine, ils vont peser comment répondre à la menace de propagation du coronavirus qui a suscité une inquiétude mondiale, mais reste principalement concentrée en Chine où elle est apparue pour la première fois.

Honda Motor et Nissan Motor ont évacué les travailleurs de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, tandis que Starbucks fermé plus de 2 000 sites dans le pays asiatique.

Aussi, Apple restreint les voyages des employés en Chine à des situations commerciales particulières et a publié des prévisions de revenus plus larges que d’habitude en raison de l’incertitude entourant le virus. La société a déclaré qu’elle augmenterait également la propreté de ses magasins et augmenterait la température des détaillants.

Mais tout n’est pas désolation, Apple a déclaré que sa boutique en ligne resterait ouverte malgré la fermeture de tous les points physiques.

