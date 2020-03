Apple lance des applications qui coûtent des milliers de pesos pendant 90 jours

Apple est l’une des sociétés les plus importantes au monde, mais c’est aussi généralement l’une de celles qui lance des produits plus chers. La preuve en est deux de ses applications exclusives: Final Cut Pro X et Logic Pro X, au prix de 5 999 pesos et 3 799 pesos respectivement.

Étonnamment Apple a décidé de les mettre gratuitement au Mexique, bien que nous ne pouvons les utiliser que pendant 90 jours avant de les payer.

L’idée d’Apple est que les utilisateurs peuvent tester soigneusement les applications lors de la fermeture causée par la crise de COVID 19:

“Nous espérons que les clients à la maison qui cherchent quelque chose de nouveau à apprendre commenceront à créer de nouveaux rythmes avec Logic Pro X ou à créer des vidéos incroyables avec Final Cut Pro X.”

Final Cut Pro X est une application de montage vidéo professionnelle, tandis que Logic Pro X est une application de création musicale. Le premier avait une période d’essai gratuite de 30 jours, le second ne l’avait jamais eue.

Si vous souhaitez essayer Final Cut Pro X, vous pouvez télécharger l’application à partir de ce lien. L’essai gratuit de Logic Pro X sera activé au cours de la semaine prochaine.

