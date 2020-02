Apple ne laissera pas le méchant dans les films utiliser un iPhone, révèle le réalisateur – .

Voici une de ces nouvelles qui vont faire en sorte qu’une partie de vous nerveuse secoue la tête de dégoût et remue le doigt à la suite de la confirmation de croyances profondément ancrées. L’autre moitié d’entre vous lira sans doute ceci et le saluera avec un haussement d’épaules à peine enthousiasmé. Es-tu prêt? Voici:

Apple est apparemment si conscient de la façon dont sa marque est présentée dans la culture pop, qu’il a un accord réel pour les réalisateurs de cinéma stipulant que non, vous ne pouvez pas autoriser le méchant de votre production à utiliser un iPhone. Donnez-lui un Android, quel que soit l’autre combiné que vous voulez – mais, par Dieu, l’un de nos téléphones immaculés et élégants ferait mieux de ne pas s’approcher de ses mauvais doigts dans votre film.

D’accord, j’ai peut-être exagéré un peu cette dernière partie, mais le point demeure.

Dans une discussion avec Vanity Fair (que vous pouvez regarder ci-dessus) à propos de Knives Out, le drame de polar ensemble pour lequel une suite a été allumée en vert, le réalisateur Rian Johnson révèle ce fait apparemment peu connu que les réalisateurs doivent respecter. Autour de la marque 2: 55 dans le clip ci-dessus, il renverse les haricots: “Une autre chose drôle … Je ne sais pas si je dois dire cela ou non, haha! … C’est très intéressant. Apple, ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films, mais – et c’est très important, si vous regardez un film mystère – les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone sur la caméra. “

Source de l’image: ETIENNE LAURENT / EPA-EFE / Shutterstock

Il y a en fait deux choses qui se passent avec cette révélation du réalisateur. Non seulement il fait connaître ce que certaines personnes pourraient considérer comme un contrôle extrême d’Apple, mais il continue en plaisantant que vous devez faire attention lorsque vous êtes au cinéma à partir de maintenant – s’il y a un personnage qui vous ” Je ne sais pas s’ils sont bons ou mauvais, s’ils tiennent un iPhone… voilà, le mystère résolu. “Chaque cinéaste qui a un méchant dans son film qui est censé être un secret veut me tuer en ce moment”, plaisante Johnson.

Je ne sais pas pour vous, mais je ferai certainement plus attention aux téléphones que le personnage détient – y compris dans la prochaine suite de Knives Out, qui, selon Johnson, mettra en vedette le personnage de Benoit Craig de Daniel Craig menant une nouvelle enquête. En d’autres termes, la suite ne sera pas une continuation des événements du premier film.

