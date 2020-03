Apple permet à ses employés de travailler à domicile pour le coronavirus

Tim Cook, PDG d’Apple, a offert à ses employés dans la plupart des bureaux mondiaux de l’entreprise, la possibilité de travailler à domicile et décrit l’épidémie de coronavirus comme un événement sans précédent et un moment difficile. Cela a été annoncé par le gestionnaire dans une note de service que Bloomberg a obtenue plus tard.

Tim Cook a déclaré à ses employés:

“N’hésitez pas à travailler à distance si votre travail le permet durant la semaine du 9 au 13 mars.”

Cette politique affecte «les zones à plus forte densité d’infections» qui, à savoir le directeur d’Apple, sont les sièges sociaux de l’entreprise dans les régions de Santa Clara Valley et Elk Grove Californie, Seattle, Corée du Sud, Japon, Italie, Allemagne, France, Suisse et Royaume-Uni.

Au-delà d’encourager le travail à domicile, Cook a expliqué qu’Apple est:

“… en faisant de gros efforts pour réduire la densité humaine et faire en sorte que les équipes présentes sur place puissent faire leur travail en toute sécurité et en toute sérénité.”

Apple met en œuvre de nouveaux efforts maximiser l’espace interpersonnel et les nettoyages en profondeur continus et améliorésCela comprend la réduction de la densité humaine et de l’occupation dans les classes Apple et les rendez-vous Genius Bar dans les magasins.

Un porte-parole d’Apple a confirmé les détails de la note aux employés. L’entreprise basée à Cupertino, en Californie, est particulièrement touchée par COVID-19 compte tenu de sa présence mondiale et de sa chaîne d’approvisionnement basée en Chine.

