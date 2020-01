Apple prépare le banquier à une sortie en salles de deux semaines avant la diffusion en streaming

Apple prépare The Banker à une sortie en salles de deux semaines avant la sortie en streaming

Après Le banquier a été dépassé de l’AFI Fest l’année dernière et sa sortie en salles a été reportée, Apple a fixé le drame pour une sortie le 6 mars dans les salles avant l’arrivée du film sur Apple TV + le 20 mars, a confirmé Deadline.

Le film, mettant en vedette Samuel L. Jackson et Anthony Mackie, a fait l’objet d’une controverse après que Cynthia Garrett, sœur de Bernard Garrett Jr. dépeint par Mackie dans le film, ait allégué que son frère avait «agressé à la fois elle et sa sœur quand elles étaient enfants.» Bernard Le nom de Garrett a été retiré en tant que coproducteur après la révélation des allégations. En outre, le point de vente partage que Cynthia Garrett aurait été contrariée que sa mère ait également été exclue du film. La nouvelle date de sortie a été fixée après la conclusion par Apple de son enquête sur les allégations d’inconduite sexuelle; une déclaration d’Apple a révélé que Bernard Garrett Jr. “ne bénéficiera pas de la sortie du film sous quelque forme que ce soit” (via TheWrap).

Le banquier est un drame basé sur l’histoire vraie de deux entrepreneurs afro-américains, Bernard Garrett (Mackie) et Joe Morris (Jackson), qui, dans les années 1950, ont tenté de contourner les limites raciales de l’époque et de prendre la relève en recrutant une classe ouvrière l’homme blanc, Matt Steiner (Nicholas Hoult) et l’entraînant à se faire passer pour le chef de leur empire commercial pendant qu’ils se faisaient passer pour un concierge et un chauffeur. L’épouse de Bernard, Eunice (Nia Long), joue un rôle clé dans la création de l’entreprise. Garrett et Morris deviennent deux des propriétaires immobiliers les plus riches et les plus prospères du pays avec Steiner comme leader, mais leur succès entraîne un risque d’exposition imprévu qui menace tout.

Le film est réalisé par George Nolfi (Le bureau d’ajustement) sur un scénario de Nicole R. Levy (Cape et poignard), David Lewis Smith, Stan Younger et Nolfi d’après une histoire de Smith, Younger et Brad Kane (Voiles noires).

Le banquier est produit par Nolfi, Mackie, Joe Viertel, Brad Feinstein, Nnamdi Asomugha, Jonathan Baker et David Lewis Smith. Joseph F. Ingrassia, Samuel L. Jackson, Will Greenfield, David Gendron et Ali Jazayeri sont également des producteurs exécutifs.