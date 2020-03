Apple préparerait l’arrivée d’Apple Pay au Mexique

L’arrivée d’Apple Pay au Mexique pourrait être imminente … après si longtemps. Il s’avère que sur Twitter, un utilisateur a découvert qu’il était possible de lier la carte d’une banque mexicaine à Apple Pay via l’application Wallet. LVous de Cupertino n’avez fait aucune annonce officielle, mais cette révélation pourrait être un bon signe.

C’est l’utilisateur @Juadso qui a rapporté sur Twitter qu’il avait réussi à ajouter sa carte de crédit Banregio dans Apple Pay, mais oui, il devait configurer la région aux États-Unis avant de pouvoir utiliser le service. “Dans le centre d’appels, ils confirment qu’il peut être utilisé en MX”, a-t-il déclaré. Cependant, il semble que l’application ait cessé de fonctionner plus tard, car une autre série d’utilisateurs a répondu qu’ils n’avaient pas ajouté leurs cartes.

Le lancement d’Apple Pay a eu lieu il y a six ans et n’est actuellement disponible que dans quelques régions. En Amérique latine et dans les Caraïbes, il ne fonctionne au Brésil que depuis 2018. Mais cette découverte pourrait signifier que lors du lancement officiel du service de paiement d’Apple au Mexique, il pourrait être exclusif à Banregio. Habituellement, quand Apple lance Apple Pay dans certains pays, je le fais généralement exclusivement avec certaines banques.

