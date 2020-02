Apple reconnaît que le coronavirus a réduit ses revenus et qu’il y aura une pénurie d’iPhones

L’épidémie de coronavirus en Chine a eu des effets mondiaux et plus d’un mois après sa confirmation, a finalement amené une entreprise à admettre que ses revenus en seraient affectés. Et c’est le cas d’Apple, qui a également révélé que l’approvisionnement de ses appareils sera diminué, en raison des dommages collatéraux de la propagation de ce virus mortel.

Nous recommandons également: Annuler officiellement le Mobile World Congress 2020 à cause du coronavirus

L’existence du désormais appelé Covid-19 a été confirmée début janvier dernier. Jusqu’à présent, plus de 1 870 personnes sont décédées en Chine et au moins 70 000 cas de patients infectés ont été détectés. Apple, bien sûr, a dû prendre des mesures de sécurité en fermant ses magasins. Mais malgré le fait que la société ait signalé que ses usines situées en Chine – en dehors du foyer d’infection, loin de la province du Hubei – sont revenues à la normale, cela a été plus lent que prévu. lorsque les magasins qui ont rouvert en ce moment fonctionnent également sur des heures plus courtes.

Pour ces raisons, Apple, qui avait prévu un revenu pouvant atteindre 67 milliards de dollars au premier trimestre De l’année, il a révélé qu’ils ne s’attendaient pas à «se conformer au guide des revenus que nous fournissons pour le trimestre de mars», a-t-il déclaré dans un communiqué. Ils s’attendent également à ce que la fabrication d’un nombre moindre d’iPhones “affecte temporairement les revenus mondiaux”, en plus de “la demande de nos produits en Chine a été affectée”.

“La situation est volatile, nous donnerons donc plus d’informations lors de notre prochaine présentation des résultats en avril”, a-t-il ajouté.

Apple n’a pas dévoilé ses chiffres actuels, mais Il s’agit de la première entreprise à admettre financièrement les dommages causés par le coronavirus.

