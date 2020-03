Apple renouvelle la vérité sur le drame d’Octavia Spencer

Selon The Hollywood Reporter, Apple TV + a décidé de renouveler la série Octavia Spencer La vérité est racontée, ce qui est intéressant étant donné que le projet était initialement prévu en série limitée. Spencer reviendra dans le rôle principal et continuera à produire des produits exécutifs.

La deuxième saison continuera de suivre le personnage de podcasteur / enquêteur de Spencer, alors qu’elle découvre un nouveau cas. Cela s’écarte évidemment de l’adaptation originale du roman de Kathleen Barber, Are You Sleeping, qui mettait l’accent sur une femme qui rouvre un cas de meurtre après avoir réalisé qu’elle avait peut-être aidé à mettre un innocent en prison.

“Je suis ravi de faire une autre saison de Truth Be Told avec Apple, notre groupe de producteurs incroyablement créatif et Octavia Spencer, au talent infini”, a déclaré le producteur exécutif Reese Witherspoon. “J’ai hâte de voir comment se déroule le prochain chapitre de Poppy Parnell. “

La première saison a été écrite et produite par Nichelle Tramble Spellman (La bonne épouse), qui sert également de showrunner. Avec Tramble, La vérité est racontée sera réalisé par Orit Entertainment d’Octavia Spencer, Reese Witherspoon et Hello Sunshine de Lauren Neustadter, et Chernin Entertainment, dirigé par Peter Chernin, Jenno Topping et Kristen Campo.

La vérité est racontée peut être visionné exclusivement sur Apple TV +.