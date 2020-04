Apple TV + gratuitement: Dickinson, Servant, For All Mankind, Snoopy et plus

Apple veut faire partie de votre régime alimentaire de quarantaine, en rendant plusieurs de ses séries et films Apple TV + originaux gratuits (pour une durée limitée, bien sûr).

Sur Apple.co/FreeForEveryone, les clients aux États-Unis peuvent regarder le contenu suivant – désolé, pas de Morning Show pour vous! – gratuitement sur iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG et les appareils Amazon Fire TV et Roku.

Little America

Cette série d’anthologie présente huit histoires vraies drôles, romantiques, sincères, inspirantes et surprenantes d’immigrants en Amérique, alors qu’elles sont plus pertinentes que jamais.

Serviteur

Un thriller psychologique rempli de rebondissements de M. Night Shyamalan qui suit un couple de Philadelphie en deuil après une tragédie indicible crée une rupture dans leur mariage et ouvre la porte à une force mystérieuse pour entrer dans leur maison.

Pour toute l’humanité

Les astronautes de la NASA, les ingénieurs et leurs familles se retrouvent au centre d’événements extraordinaires vus à travers le prisme d’une chronologie alternative de l’histoire – un monde dans lequel l’URSS bat les États-Unis jusqu’à la lune.

Dickinson

Avec Hailee Steinfeld, cette série de comédies explore audacieusement les contraintes de la société, du genre et de la famille du point de vue de la jeune poète rebelle Emily Dickinson. Étoiles invitées de Wiz Khalifa.

Helpsters

Cette série préscolaire en direct des créateurs de Sesame Street suit une équipe de monstres vibrants qui aiment résoudre des problèmes.

Fantôme écrivain

Dans cette réimagination de la série 1992 de Sesame Workshops, l’arc narratif de chaque épisode est regroupé autour de la littérature, mettant en vedette des classiques et de nouvelles œuvres commandées à des auteurs populaires comme D.J. MacHale et Kwame Alexander.

Snoopy dans l’espace

Dans cette série de 12 courts métrages d’animation mettant en vedette Charlie Brown et le gang des Peanuts, Snoopy réalise ses rêves et se lance dans sa prochaine grande aventure: devenir astronaute de la NASA.

La reine des éléphants

Ce documentaire animalier transcendant les genres et raconté par Chiwetel Eljiofor suit Athéna, une majestueuse matriarche des éléphants, qui conduit sa famille à travers un paysage naturel impitoyable, mais cinématographique, composé de prairies et de bois, parsemé de points d’eau saisonniers.