Apple TV + LGBTQ + Docuseries – / Film

Apple TV + n’a pas encore sorti un titre original qui les fasse entrer dans la conversation culturelle au même niveau que Disney + (à l’exception peut-être de The Morning Show). Mais alors que les services de streaming déploient leur prochaine série d’émissions, certains candidats prometteurs font leur apparition. La dernière en date est la série documentaire en cinq parties Visible: à la télévision, qui retrace la montée de la représentation LGBTQ à la télévision et son impact sur la communauté dans son ensemble.

Avec un groupe de célébrités étoilé comme Ellen Degeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, et plus encore, Visible: Out on Television a déjà une bande-annonce émotionnelle et sincère. Qui sait combien on pleurera une fois la série sortie? Regardez la bande-annonce de Visible Out on Television ci-dessous.

Visible sur la bande-annonce de la télévision

Lorsqu’une série d’entrevues et de clips peuvent vous faire pleurer, vous pouvez avoir un gagnant sur les mains. Visible: Out on Television aborde le vaste sujet de la représentation des LGBTQ à la télévision, et comment cela a contribué à ouvrir la voie à une meilleure compréhension nationale de la communauté. Les longs épisodes de cinq heures proposent des interviews inédites avec une incroyable sélection de stars, dont Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Anderson Cooper, Billy Porter, Rachel Maddow, Don Lemon, Sara Ramirez, Jesse Tyler Ferguson, et plus.

Visible: Out on Television est réalisé et produit par Executive Ryan White (Demandez au Dr Ruth, The Case Against 8, The Keepers) et produit par Jessica Hargrave, Wilson Cruz et Wanda Sykes.

Voici le synopsis de Visible: Out on Television:

Des cinéastes nominés aux Emmy Awards Ryan White et Jessica Hargrave, et des producteurs exécutifs Wanda Sykes et Wilson Cruz, Visible: Out on Television étudie l’importance de la télévision en tant que média intime qui a façonné la conscience américaine et comment le mouvement LGBTQ a façonné la télévision. Combinant des images d’archives avec des interviews avec des acteurs clés du mouvement et de l’écran, les docuseries sont racontées par Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris et Lena Waithe. Chaque épisode d’une heure explorera des thèmes tels que l’invisibilité, l’homophobie, l’évolution du personnage LGBTQ et la sortie dans l’industrie de la télévision.

Visible: premières à la télévision sur Apple TV + 14 février 2020.

