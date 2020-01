Apple TV + Minisérie de Chris Evans fixe la première date

Défendre Jacob: la mini-série Apple TV + de Chris Evans fixe la date de la première

Apple TV + a annoncé la date de première officielle de leur prochaine adaptation en série limitée de Défendre Jacob, d’après le roman policier de l’auteur William Landay du même nom. Avec MCU alun Chris Evans, la série débutera ses trois premiers épisodes le vendredi 23 avril avec de nouveaux épisodes en première tous les vendredis. L’annonce est également venue avec la publication des premières photos mettant en vedette Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell dans la famille Barber. Découvrez les photos complètes dans la galerie ci-dessous!

Défendre Jacob est décrit comme un thriller captivant et axé sur les personnages basé sur le roman de Landay publié en 2012 par Random House. La série se déroulera autour d’un crime choquant qui secoue une petite ville du Massachusetts et suit un procureur adjoint de district qui se retrouve partagé entre son devoir assermenté de faire respecter la justice et son amour inconditionnel pour son fils de 14 ans, qui est accusé de meurtre.

La série limitée met en vedette Chris Evans (MCU, Les surdoués) en tant que Andy Barber dans son premier grand rôle télévisé après 17 ans depuis son apparition dans Fox’s Peau en 2003. Elle présentera également la candidate nominée aux Emmy, Michelle Dockery (Downton Abbey) comme Laurie Barber et Jaeden Martell (Le livre d’Henry, il) en tant que Jacob Barber avec Cherry Jones, double vainqueur des Emmy (Le conte de la servante) comme Joanna Klein, Pablo Schreiber (Dieux américains) comme Neal Logiudice, Sakina Jaffrey (Intemporel) comme Lynn Canavan, Betty Gabriel (Sortez) comme Paula Duffy, Paul Wesley (The Vampire Diaries) comme Bobby, Leighton Meester (Une fille bavarde) comme Sara, Kat Graham (The Vampire Diaries) comme Rose, Daniel Henshall (Le Babadook) comme Leonard Patz, Matt Lanter (Intemporel) comme Jason, Poorna Jagannathan (La nuit de) comme le Dr Elizabeth Vogel et Jake Picking comme Jake.

Écrit par Mark Bomback (Planète des singes) tirée du roman à succès de Landay, la série limitée sera produite par Paramount Television et Anonymous Content. le Jeu d’imitation Le réalisateur Morten Tyldum dirigera la série et les produits exécutifs aux côtés d’Evans.

Warner Bros. initialement prévu pour s’adapter Défendre Jacob dans un long métrage en 2012, mais rien ne s’est jamais concrétisé.

