Apple TV + renouvelle «Home Before Dark» et «Mythic Quest» pour une deuxième saison

Apple reste ferme dans son engagement envers la production de contenu original et a profité de ses débuts dans la tournée de presse TCA qui s’est tenue cette année à Pasadena pour annoncer officiellement les rénovations du drame «Home Before Dark» et de la comédie «Mythic Quest: Raven’s Banquet» pour une deuxième saison semaines avant leurs premières respectives.

Brooklynn Prince (‘Home Before Dark’) et Rob McElhenney (‘Mythic Quest: Raven’s Banquet’)

«À la maison avant l’obscurité»dont les trois premiers épisodes sortira sur Apple TV + le 3 avril, est un drame mystère inspiré des reportages d’une jeune journaliste d’investigation nommée Hilde Lysiak (Brooklynn Prince), qui déménage de New York dans une petite ville et découvre un cas non résolu que ses habitants ont tenté d’enterrer sans succès.

«Quête mythique: le banquet de Raven», pour sa part, présentera sa première saison le 7 février et s’articulera autour d’une équipe de développeurs de jeux vidéo qui doivent relever le défi de créer un titre à succès. La comédie co-créée par les acteurs de “It’s Always Sunny in Philadelphia”, Rob McElhenney et Jour de Charlie, et la scénariste et productrice Megan Ganz est une production de la division cinéma et télévision du géant du jeu vidéo Ubisoft. Son casting est composé de McElhenney, Danny Pudi, David Hornsby, Ashly Burch, Charlotte Nicdao et Imani Hakim.

Aucune victime

Ces deux fictions sont les dernières à avoir connu un renouvellement officiel des semaines avant leurs débuts sur la plateforme Apple, rejoignant ainsi l’anthologie «Little America», «Serviteur» par M. Night Shyamalan, «Dickinson», ‘Voir’, «Pour tous les Manking» et «The Morning Show». En fait, depuis le lancement d’Apple TV + le 1er novembre, le géant de la technologie n’a encore annulé aucune série et il est très probable que nous devrons attendre un certain temps, même jusqu’à l’arrivée des premières victimes.

