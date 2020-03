Apple TV + renouvelle ‘Truth Be Told’ pour une deuxième saison

«La vérité soit racontée», le drame criminel avec Octavia Spencer, aura la deuxième saison. Bien que le projet ait été initialement conçu comme une mini-série, Apple TV + a surpris d’annoncer sa continuité. La nouvelle saison continuera à tourner autour du podcasteur et chercheur Poppy Parnell (Spencer) et se concentrera sur un nouveau cas.

Octavia Spencer dans ‘Truth Be Told’

La première saison, basée sur le roman “Êtes-vous endormi” de Kathleen Barber, a montré à Poppy la réouverture d’une affaire de meurtre qui l’a rendue célèbre à l’échelle nationale après avoir réalisé que aurait pu par erreur aider à mettre un innocent (Aaron Paul) derrière les barreaux.

Créé, produit par le scénariste Nichelle Tramble Spellman, ‘Truth Be Told’ est une production de Chernin Entertainment, Endeavour Content et Hello Sunshine, le producteur prolifique de Reese Whitherspoon. “Je suis ravie de pouvoir faire une autre saison de” Truth Be Told “avec Apple, notre groupe de producteurs incroyablement créatif et le talentueux Octavia Spencer. Je meurs d’envie de voir comment le prochain chapitre de Poppy Parnell se développe”, a déclaré l’actrice. et producteur.

Une critique du «vrai crime»

La série, qui était l’une des premières commandes d’Apple TV + et a été lancée en décembre de l’année dernière, montre l’obsession aux États-Unis des podcasts basés sur de vrais crimes et les conséquences potentiellement graves d’une telle obsession.

Depuis qu’Apple a lancé Apple TV + en novembre dernier, le service a renouvelé pratiquement toutes ses fictions originales. Cela inclut la série «Pour toute l’humanité», «Dickinson», ‘Voir’, «Serviteur» et «Quête mythique: le banquet de Raven». Dans cette liste, vous ne pouvez pas trouver la série phare du service, «The Morning Show», puisque la fiction a reçu une première commande de deux saisons en 2017.

En plus de la deuxième saison de ‘Truth Be Told’, Spencer la verra bientôt dans la minisérie Netflix «Madame C.J. Walker: Une femme s’est faite, dont la première est attendue le 20 mars.

