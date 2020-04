Apple TV + Reviving Classic Series

Fraggle Rock: Rock On! teaser: Apple TV + série classique revigorante

Apple TV + a lancé le premier teaser pour la renaissance de la série pour enfants emblématique HBO Jim Henson, Fraggle Rock, intitulé Fraggle Rock: Rock On!, qui est désormais disponible pour le streaming sur le nouveau service de streaming. Le teaser peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Le synopsis de l’intrigue pour la série est le suivant:

«Les stars bien-aimées de la série classique des années 80 – Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Traveling Matt – se réunissent à nouveau pour de nouvelles histoires et des chansons classiques de Fraggle qui montrent à tout le monde comment nous sommes tous liés par l’amitié. Bien que les Fraggles puissent se trouver dans différentes parties des grottes de Fraggle Rock, ils peuvent toujours trouver des moyens de s’amuser ensemble, avec de la musique, de la bêtise, des invités spéciaux et bien sûr l’aide d’appareils créés par les Doozers industrieux – appelés avec amour les Doozertubes! “

La série revival présentera une collection de mini-épisodes qui, selon les notes de presse d’Apple TV +, étaient «tourné sur les téléphones iPhone 11 depuis les maisons de l’équipe de production et d’artistes individuels de partout aux États-Unis»Au milieu des verrous de santé mondiaux. Rock On! est produit par The Jim Henson Company et exécutif produit par Halle Stanford et John Tartaglia.

La série originale, qui a été créée sur HBO en 1983, présentait un monde peuplé d’un mélange de personnages humains et de marionnettes Fraggle Rock. Les plans initiaux du film prévoyaient que les personnages principaux Gogo, Wembley, Mokey, Boober et Red quittent leur maison à Fraggle Rock et interagissent avec les humains.

L’épisode pilote de la série est actuellement disponible en streaming sur Apple TV +.

