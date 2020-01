Appliquer le soir ces masques pour blanchir vos dents et sourire avec fierté

L’émail de nos dents est généralement taché en fonction du type d’aliment que nous avons l’habitude de digérer, et bien sûr, cet émail prend une couleur jaunâtre si nous ne prenons pas correctement soin de nos dents.

24 janvier 2020

Mais ne vous inquiétez pas! Il existe des méthodes naturelles et très économiques qui peuvent vous aider à blanchir et à faire briller votre sourire. Découvrez ce qu’ils sont:

Bicarbonate de sodium

En plus d’être très facile à obtenir, le bicarbonate de soude est très économique, appliquez simplement un peu de cette poudre sur votre dentifrice et brossez normalement. Faites ce même processus deux ou trois fois par semaine et attendez-vous à de bons résultats.

Blanchissez vos dents avec du bicarbonate de soude

Eau oxygénée

Le peroxyde d’hydrogène vous aidera également à blanchir vos dents presque immédiatement, vous pouvez l’appliquer en faisant la crème de blanchiment maison suivante; Dans un bol en verre très propre, appliquez un peu de bicarbonate de soude et un peu de peroxyde d’hydrogène à usage médical, jusqu’à obtenir une pâte crémeuse.

Appliquez cette crème sur votre brosse à dents et nettoyez vos dents normalement, lorsque vous rincez, faites-le à l’eau tiède. Une fois que vous avez fini de vous brosser avec cette pâte maison, vous pouvez vous brosser avec votre dentifrice habituel, c’est pour enlever la saveur et les résidus du mélange précédent. Répétez cette étape une fois par semaine.

Blanchissez vos dents avec du peroxyde d’hydrogène

Jus de citron:

Le citron est super efficace pour nettoyer les dents, dans un petit récipient, ajoutez quelques gouttes de jus de citron plus une pincée de sel. En remuant et en mélangeant tout, vous pouvez mouiller votre brosse à dents avec ce mélange et cette brosse. Vous pouvez le faire deux fois par semaine pour de meilleurs résultats.

Blanchissez vos dents avec du citron et du sel