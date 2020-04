Apprenez à aimer vos parents plus, accepter la vieillesse avec patience

Vieillesse accepter ton père et ta mère avec de la patience et de l’amour.

Nous allons tous arriver, il arrivera un moment dans la vie où notre corps ne fonctionnent pas la même chose. Marcher la même distance qu’on va se fatiguer plus vite et essayer de se souvenir des histoires ou des expériences deviendra plus difficile. Nous allons tous arriver.

Pour ceux qui sont jeunes peut être fastidieux et frustrant de traiter avec quelqu’un vieux, mais Avez-vous pensé à ce qui se passera quand vos parents sont ceux qui atteignent cet âge? Aimez vos parents au moment de la fragilité sera un apprentissage complet. Vous apprécierez plus ce qu’ils ont fait. Ils ont tout donné pour vous et moi.

Tout au long de sa vie, il aurait pu vivre dans des circonstances bonnes ou mauvaises de réussite ou d’échec et vous pouvez ne jamais connaître les mauvais moments de l’amour qu’ils ont pour vous. Vous ne connaissez pas le temps, je pleurais de vous voir, sachant que ces jours ne pouvaient pas vous donner besoin de grandir. Parfois, vous ne savez pas tout ce qui est passé par mauvais quelque chose, mais sa famille les a encouragés à aller de l’avant.

Pour tous, nos parents sont nos héros et veulent toujours voir heureux, prêt à se battre. Cependant, Le jour viendra où je ne regarde plus si lucide. Peut-être qu’il proteste contre quelque chose qu’il ne pensait pas et parler des choses qui semblent inutiles.

Acceptez la vieillesse avec la patience de vos parents

Ce jour viendra où vous voyez vos parents assis, vous regarder sans beaucoup d’encouragement pour se lever, vieux. Personne ne nous prépare pour cela. Un jour, ils perdent leur sang-froid et deviennent plus fragiles et vulnérables aux maladies, comme récemment, nous avons vu. Ils acquerront passe-temps « fou ». Il nous touche apprenons comment les valoriser à l’époque.

Déjà servi son temps en charge et le soin des autres, il est temps pour eux d’être soignés et choyés par nous. plus ils pensent à long terme et penser aux petits plaisirs de la vie. Fatigué oui, mais maintenant ils veulent être ceux à se reposer.

Il est difficile d’accepter que ces grands hommes et les femmes qui ont vu comment nos héros sont maintenant ratatinées et ont aucun contrôle sur de nombreuses situations. Oublieux et difficulté à bouger. Il est difficile d’admettre que le meilleur de leurs énergies, a déjà passé.

Certains sont irrités parce qu’ils ne comprennent pas la technologie et a dépassé ou raconter la même histoire encore et encore.

Nous sommes tellement aliénés à l’âge que nous causons des discussions pour essayer de garder les choses que nous avons toujours vécu, nous les ignorons, nous sommes déjà ce qu’ils étaient. Ignorer et son temps de se rapprocher de la fin de sa vie, et que nous terrifie, mais ne dites pas, parce que nous avons peur d’atteindre cet âge et être dans la même situation.

Ne pas provoquer la tristesse chez ceux qui nous a donné la joie

Aimez vos parents d’accepter patiemment leur âge. ACCEPTEZ qui sont ne sera ni le même. PENSE qu’un jour, vous serez dans la même situation que voulez alors? Il est difficile de dire. La paix qui vient de savoir que vous pouvez compter sur quelqu’un est apaisant, transmíteles que la paix.

Nous acceptons que leurs meilleurs temps déjà passé et avec de la patience et de l’amour, est notre temps pour prendre soin d’eux. Le mieux que nous pouvons faire aujourd’hui est d’accepter le cycle naturel de la vie.

Un jour ce cycle nous rejoindre aussi.

Partager cette note avec vos proches montrant le respect de notre vie de héros. A la fin seront nos héros éternels, nos parents.

Idée originale: Andrea Pérez

