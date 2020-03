Apprenez à blanchir vos aisselles avec du jus de pomme de terre. Vous adorerez le résultat!

Avec ces trucs incroyables, vous pouvez obtenir cette aisselle de rêve, et donc vous pouvez retrouver la sécurité et ne ressentez aucune peur d’ouvrir les bras

28 mars 2020

Ces horribles taches sombres peuvent être causées par un mauvais nettoyage ou apparaître comme des chiffons qui sortent pendant la grossesse et se révèlent totalement horribles!

Astuces pour blanchir vos aisselles

En pensant à cet horrible inconvénient cosmétique, nous vous enseignerons quelques astuces, qui vous aideront à vous débarrasser de ces horribles taches sous les bras, de manière naturelle sans recourir à des traitements chimiques coûteux.

Citron et bicarbonate de soude pour alléger les aisselles

Le mélange de bicarbonate de soude avec du jus de citron vous aidera à blanchir et à éliminer toute mauvaise odeur qui y est émise, vous ne devez l’appliquer quotidiennement que pendant 1 semaine. Nous vous recommandons d’arrêter si vous remarquez une irritation dans la région.

Jus de pomme de terre

Il a des propriétés qui sont responsables de blanchir la peau sans l’irriter, son mélange est très simple, il suffit de râper 1 pomme de terre crue pour extraire tout son liquide dans une gaze propre, puis il faut étaler ce liquide pendant 20 minutes, ce traitement peut être répété quotidiennement.

Gommage au sucre et à l’huile d’olive

Bien mélanger le sucre et l’huile d’olive pour former une crème homogène, puis vous devez exfolier doucement la zone, au moins deux fois par semaine, évitant ainsi les irritations cutanées.

