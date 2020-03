Apprenez à connaître ces merveilleuses tendances de maquillage et choisissez celle que vous préférez!

Avec ces tendances de maquillage incroyables, vous pouvez avoir l’air totalement charmant et sensuel, car il cherche à améliorer encore plus votre beauté

31 mars 20206: 48 h

Les femmes veulent toujours être aussi belles que possible, sans exagérer leur position, c’est pourquoi il existe de nombreux styles qui parviennent à rehausser notre beauté de manière tout à fait naturelle.

Maquillage tendance 2020

Ce qui nous étonne le plus dans ces styles, c’est qu’ils ont tendance à être synonymes de liberté et de naturel, c’est pourquoi les couleurs parviennent à nous donner une légère expression de créativité et de sensualité, vous ne trouvez pas?

Style de maquillage: Nu

C’est un style où un maquillage assez doux est maintenu, car en plus de nous donner une technique d’application de fond impeccable, il nous fait sans aucun doute ressembler à une peau de verre.

La couleur rouge n’a pas de limites

Dans la couleur rouge, il existe de nombreuses nuances avec lesquelles vous pouvez jouer beaucoup, telles que: marron, grenat, bleu ou noir Croyez-nous, il n’y a pas de barrière!

Le pari audacieux de Chromat



Vous regarderez avec un style Jules encadrant vos yeux dans un dégradé du bleu au turquoise, avec un détail néon subtil comme décoration

Vous volerez de nombreux looks!

