Apprenez à éliminer rapidement un orgelet avec ces remèdes maison!

Si vous faites partie de ceux qui souffrent de ce mal, faites attention! et apprenez à éliminer les orgelets avec ces remèdes maison.

20 février 2020

Un orgelet est une boule rouge qui ressemble à un bouton et se forme sur le bord extérieur de l’œil. Ils sont généralement ennuyeux et douloureux, et peuvent entraîner des infections des bactéries produites par les glandes sébacées qui se trouvent autour des cils.

Remèdes à la maison pour éliminer les orgelets

Si vous êtes l’une des personnes qui souffrent de cette maladie, ces remèdes maison vous aideront à disparaître en quelques secondes.

Compresses chaudes

C’est certainement un moyen plus simple et plus efficace de traiter un orgelet. Étant donné que la chaleur de la compresse aidera le pus de l’infection à sortir de l’orgelet et à s’écouler naturellement.

Pour ce faire, vous devez mouiller un chiffon avec de l’eau tiède, bien égoutter et le placer sur l’œil, en laissant environ 10 ou 15 minutes. Il n’est pas nécessaire de presser le pus, car le presser pourrait aggraver la situation. Pour plus d’effet, appliquez 3 à 4 fois par jour.

Nettoyez l’œil avec du savon

Vous pouvez utiliser pour laver le shampoing pour bébé ou choisir un savon. Mélangez ensuite avec de l’eau tiède, humidifiez les paupières avec un chiffon propre ou du coton. N’oubliez pas que pour que l’orgelet disparaisse, vous devez effectuer cette opération ensuite afin que les orgelets ne ressortent plus.