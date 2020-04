«Apprenez à la maison» maintenant avec Nat Geo

Mexico.- National Geographic présente “Apprenez à la maison”, un site numérique gratuit qui vise à inspirer les enfants et leurs familles à travers un contenu pratique, éducatif et divertissant.

La proposition centralise des ressources divertissantes, appropriées, sûres et de qualité pour les enfants, les jeunes et leurs familles, qui ont une grande valeur éducative et qui sont ajoutées à l’offre de contenu qu’elle offre. National Geographic en ce moment spécial pour la communauté mondiale confinée par la Covid-19.

L’initiative prend en compte les besoins actuels de plus de ressources liées au monde naturel et à la science qui le sous-tend, et cherche à contribuer à susciter la curiosité, à attirer les étudiants et à enflammer l’esprit d’exploration de chez eux.

Des ressources pour surmonter l’ennui et les jeux aux vidéos et galeries de photos, “Learn at Home” est une destination exclusive soutenue par des experts sur divers sujets.

Le contenu est sûr et adapté à chaque âge et contribue positivement au développement de toute la famille.

À son tour, la liste de lecture “Learn at Home”, avec des vidéos qui correspondent à cette nouvelle destination éducative numérique National Geographic, rejoint la proposition de la chaîne YouTube officielle National Geographic pour l’Amérique latine.

La chaîne propose également Aulanatgeo.com, une plateforme gratuite et librement accessible pour toute la famille, y compris les parents et les éducateurs, avec un contenu éducatif de haute qualité, avec les plus hauts standards de recherche sur divers sujets clés.

Enfin, à partir de cette semaine, les conversations mettant en vedette des explorateurs de chaînes qui se sont déroulées en direct dans le cadre de l’initiative #ExploradoresEnCasa commenceront à être disponibles sur le compte Instagram de National Geographic Latin America.

Voir ce post sur Instagram Aujourd’hui, c’est # DíaDeLaTierra Et ici, nous célébrons en allant EN DIRECT avec l’un de nos explorateurs les plus expérimentés. @octavioaburto est un photographe et écologiste qui répondra à des questions telles que “pourquoi voyons-nous des animaux dans les rues pendant l’isolement?” Laissez vos doutes pour lui ici dans le post! #ExploradoresEnCasa MEX, COL, PER – 18h / CHI – 19h / ARG – 20h #SeparadosPeroJuntos Un message partagé par National Geographic (@ natgeo.la) le 22 avril 2020 à 7h47 PDT

De cette façon, il sera possible d’avoir un accès permanent aux expériences, projets de recherche et anecdotes que ces passionnés d’exploration ont partagés avec les adeptes du compte.

