Apprenez à préparer de délicieuses gaufrettes en 4 étapes. Faible en calories!

Les gaufrettes sont un aliment idéal à déguster au petit-déjeuner, en collation, dans le cadre d’un dessert ou pour satisfaire l’envie d’une collation rapide. Si vous préparez les gaufrettes avec de l’anis étoilé, vous obtenez l’un des aliments sucrés à faible teneur en matières grasses et en calories, avec des propriétés curatives pour le système digestif.

Pour faire des gaufrettes riches et croustillantes, vous aurez besoin des ingrédients suivants et suivez ces étapes:

Gaufrettes recouvertes de gaufrettes dulce de leche (type gaufre)

Ingrédients:

350 ml. d’eau

150 gr. farine de blé ordinaire

70 gr. cassonade

60 gr. D’huile d’olive

Beurre ou beurre

Un oeuf

Deux cuillères à soupe de grain d’anis

Gaufrettes (type gaufre)

Préparation:

1- Faire bouillir un peu d’eau avec deux cuillères à soupe d’anis, cuire à feu doux jusqu’à ébullition, éteindre et retirer. Lorsque l’eau est froide, passez-la à travers une passoire fine et réservez.

2- Prenez un bol et ajoutez les ingrédients dans cet ordre: eau d’anis, farine, œuf, sucre et huile. Mélanger ensuite jusqu’à obtention d’une masse homogène et sans grumeaux.

3- Placer une poêle antiadhésive à feu moyen avec une petite portion de beurre. Maintenant, continuez à verser une partie de la pâte et à l’étaler de sorte que la tranche soit uniforme.

4- Lorsque la plaquette est prête d’un côté, retournez-la pour cuire de l’autre côté. Soyez très prudent lorsque vous le retournez car il a tendance à se casser facilement, puis retirez-le et mettez-le de côté. Répétez ce processus avec le reste de la pâte.

Profitez-en: Pour profiter au maximum des gaufrettes, vous pouvez les accompagner de sirop, confiture, chocolat ou dulce de leche. Vous pouvez également les utiliser comme base pour d’autres recettes et desserts.