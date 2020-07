apprenez à préparer un fromage à la crème riche et crémeux fait maison avec seulement 3 ingrédients

Cette recette incroyable gagne chaque jour en popularité et en acceptation par les amateurs de fromage, car elle ne nécessite que trois ingrédients que vous avez probablement déjà à la maison et sa préparation est extrêmement simple.

Fromage à la crème fait maison

Le fromage à la crème fait maison n’a rien à envier au fromage à la crème commercial, car sa texture et sa saveur sont fondamentalement les mêmes, même lorsque vous le préparez vous-même, vous pouvez l’adapter à votre goût.

Ingrédients:

1 litre de lait entier

1 citron

Sel au goût

Préparation:

Placer le lait dans une casserole et le chauffer une fois chaud (il ne doit pas bouillir) retirer du feu et ajouter le jus de citron préalablement tendu, puis couvrir la préparation d’un mouchoir propre pendant 30 minutes.

Après le temps, nous passons la préparation pour éliminer le lactosérum du fromage à la crème, pour cela nous utiliserons un morceau de tissu propre et nous ferons un peu de pression avec nos mains pour retirer autant de lactosérum et réserver le lactosérum et le fromage en deux récipient séparé.

Pour finir, on ajoute du sel au goût et on mélange tout en ajoutant progressivement le lactosérum que l’on réserve pour lui donner la consistance souhaitée et c’est tout.