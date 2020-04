Apprenez à utiliser la menthe pour prendre soin de votre système respiratoire.

Apprenez ici comment prendre soin de vos voies respiratoires, de vos cheveux, de votre peau et bien plus encore à l’aide d’extrait de menthe.

18 avril 2020 19 h 19

Cette plante ancienne, originaire d’Afrique du Nord et de la Méditerranée, est riche en vitamine C, en cuivre et en manganèse. Autour d’elle, de nombreux mythes et vérités sont profondément répandus dans la plupart des cultures humaines. Par conséquent, dans cet article, nous vous parlons de certains de ses avantages prouvés.

Système respiratoire: La menthe poivrée ou plus particulièrement l’extrait de menthe poivrée, peut être utilisé pour se répandre sur la poitrine ou inhalé au moyen d’un vaporisateur pour décongestionner les voies respiratoires et soulager l’inconfort causé par l’inflammation ou l’obstruction des voies respiratoires.

Peau et cheveux: l’utilisation d’huile de menthe poivrée avec des produits d’hygiène personnelle aide à éliminer les conditions et à accélérer la régénération des cellules de la peau, et ses effets antiseptiques et antibactériens offrent une protection supplémentaire après chaque douche.

Maux de tête et douleurs musculaires: le secret du traitement des deux maux réside dans l’application d’huile ou d’extrait de menthe sur la zone affectée, et en massant du bout des doigts sous forme de petits cercles. Vous pouvez également mettre un peu de cette huile sur un mouchoir et inhaler son arôme, l’odeur de menthe a des effets relaxants.

Le stress: Pour réduire le stress, peu d’alternatives sont aussi efficaces qu’une douche, à moins d’accompagner cet acte de quelques gouttes d’huile de menthe poivrée. Appliquez quelques perles sur votre corps et prenez un bain, ce qui soulagera le stress presque immédiatement.

Carie dentaire et mauvaise haleine: En plus de ses applications récentes pour garder les bactéries à distance, la menthe est utilisée depuis longtemps pour rafraîchir l’haleine, c’est pourquoi les marques de dentifrices l’incluent dans l’une de leurs présentations.

