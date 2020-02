Apprenez l’astuce: blanchissez vos baskets blanches avec du dentifrice et laissez-les comme neuves!

Les chaussures de tennis ou les baskets blanches sont les meilleures car elles se combinent avec tout, mais, elles sont un mal de tête au moment de se salir, les nettoyer avec du dentifrice sera à nouveau brillant comme la première fois que vous les avez vues.

6 février 2020

Le dentifrice est connu pour rafraîchir notre haleine et laisser nos dents plus blanches et plus impeccables, c’est également une option possible pour pouvoir nettoyer les chaussures de sport que nous aimons tant.

Utilisez du dentifrice pour blanchir vos chaussures de tennis

Ce dont vous aurez besoin:

1 brosse à dents

Dentifrice blanc

Mouchoir mouillé

Mode de nettoyage:

Prenez la brosse à dents et humidifiez-la avec de l’eau, puis enduisez-la de dentifrice et commencez à la frotter sur vos chaussures de tennis.

Soyez constant avec des mouvements circulaires et / ou droits, vous verrez comment peu à peu la mousse sortira, où toute la saleté sortira également.

Laissez-le après frottement, pendant au moins 3 minutes et avec le mouchoir humide, retirez tout le produit. Et voila, surprenez-vous avec les résultats!

Avant d’appliquer du dentifrice sur vos chaussures de tennis ou vos chaussures de sport, il est recommandé de passer un chiffon humide pour essayer d’enlever autant que possible les saletés, donc lorsque vous les nettoyez avec du dentifrice, vous verrez de meilleurs résultats.