Apprenez quelques astuces pour éliminer les pellicules naturellement

Dites adieu aux pellicules avec ces incroyables astuces maison!

17 mars 2020

Aujourd’hui, nous vous recommandons quelques astuces qui vous aideront à vous débarrasser de son apparence de façon permanente, vous laissant une belle chevelure lisse et saine.

Prenez note de ces remèdes naturels!

Crème à base de cognac:

On peut préciser que c’est une recette simple et efficace, il suffit d’une cuillère à soupe de cognac, d’une amande, d’un œuf. Ensuite, vous devez mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte compacte. Appliquez-le sur la tête en laissant agir 20 minutes.

Crème à l’huile d’olive:

Il a des composants vraiment hydratants qui renforcent vos cheveux. Sa préparation est très simple, il suffit d’avoir de l’huile d’olive, du miel, du citron et des œufs. Ensuite, avec ces ingrédients, préparez un mélange et laissez agir sur votre cuir chevelu pendant 15 minutes.

Crème aux œufs et à l’avocat:

Si ce que vous recherchez est de montrer des cheveux propres et éclatants, cette recette est la plus indiquée. Pour cela, vous devez avoir sous la main un jaune d’oeuf et trois morceaux d’avocats, puis mélanger pendant environ 20 minutes.