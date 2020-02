Après 80 ans, il reçoit sa première sérénade – Quel beau moment.

Nous savons tous que le mois de février est le mois de l’amour, toutes les personnes avec un partenaire ou qui font semblant à quelqu’un recherchent le meilleur détail pour exprimer leur amour. Il est courant de croire que tout le monde à un moment donné de la vie a reçu des détails tels que des roses, des chocolats ou même des sérénades. Cependant, la réalité est que beaucoup n’ont pas apprécié ces petits détails.

C’est le cas de cette grand-mère, qui n’avait jamais reçu de sérénade. Heureusement, l’univers s’est aligné et l’a fait coïncider avec l’artiste de rue Juvan. Le chanteur de Guadalajara, 21 ans, était dans la région en surprenant les gens avec une sérénade pour célébrer le jour de l’amour et de l’amitié, mais tout a changé quand il est tombé sur Mme Estela qui lui a dit que personne ne l’avait jamais sérénadé.

Juvan a été tellement émue par Mme Estela qu’elle a vraiment chanté de son âme. Dans une interview pour Nation, il a commenté: ” Je voulais vraiment lui donner une jolie sérénade, pleine d’amour. Plusieurs fois, nous tenons pour acquis que les gens ont déjà vécu des détails comme ceux-ci, mais aujourd’hui, j’ai réalisé que ce n’est pas le cas. Je me sens vraiment privilégiée d’avoir accompli ce beau détail.

Le chanteur a également ajouté: «Il n’est pas vraiment nécessaire d’être une journée spéciale pour surprendre la personne que vous aimez, parfois nous arrêtons de faire les choses pour attendre le bon moment et dans l’attente, nous pouvons manquer beaucoup de choses incroyables. Je recommande aux gens de toujours donner des détails, car lorsque vous êtes avec la personne que vous aimez tous les jours, ils sont spéciaux et à tout moment.

Regardez ci-dessous la vidéo dans laquelle Juvan et Estela sont:

Si vous avez apprécié cette belle vidéo et aimé la belle voix de Juvan, vous pouvez également le suivre sur ses réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Spotify où vous trouverez plus de ses chansons.

Sans aucun doute, c’est une leçon qu’il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour gâter ceux que nous aimons.

