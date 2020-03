Après avoir été recruté par Lalo, Saul n’a aucune chance de redevenir Jimmy McGill

Better Call Saul a toujours été plus qu’une simple spin-off Breaking Bad, mais de nombreux thèmes sont très similaires à l’original. L’un d’eux consiste à regarder le protagoniste principal progressivement, déchirant, se transformer en les pires versions d’eux-mêmes. Pour Walter White, cela signifiait laisser derrière lui le professeur de chimie du lycée aux manières douces et devenir le fabricant de méthamphétamine impitoyable Heisenberg. Pour Jimmy McGill, cela signifie embrasser pleinement le «criminel» de l’avocat criminel et devenir le Saul Goodman que nous aimons détester.

Connaître la fin a fait de Better Call Saul un voyage encore plus fascinant. Depuis le début, les fans de Breaking Bad attendent de savoir: quand Jimmy devient-il Saul? Il est vrai qu’il n’y a pas de moment précis pour localiser Jimmy.

Cependant, après les événements de la saison 5, épisode 3, il n’y a plus de raison d’être Jimmy McGill.

[Spoiler Alert: Spoilers ahead for Better Call Saul Season 5, Episode 3 “The Guy for This”]

Jimmy McGill et Nacho | Greg Lewis / AMC / Sony Pictures Tel

Jimmy est pris en charge pour une réunion pivot avec Lalo

Nous aurions pu prédire que Jimmy allait rencontrer Lalo au moment où Nacho s’est arrêté dans la voiture à la fin de l’épisode 2. Avec Krazy-8 en prison après avoir été pris à un trafic de drogue, ce qui a été indirectement provoqué par le mauvais conseil de Jimmy 50% hors vente, ce n’était qu’une question de temps avant que les Salamancas ne sollicitent une représentation juridique pour aider à régler la situation. Et Jimmy avait des associations avec Tuco et Nacho auparavant.

Lorsque Jimmy rencontre Lalo pour la première fois, il essaie de flatter Tuco, que tout le monde sait être un canon lâche complet. “Votre cousin fait une forte impression, vous savez, et il a un cœur énorme et une passion sérieuse pour la justice”, a déclaré Jimmy lors de sa première rencontre avec Lalo. “Il a un tempérament, hein?” Répond Lalo en riant.

Mais même si Lalo sait que son cousin n’est pas rationnel, son

la loyauté appartient toujours à la famille. Et comme Nacho, Jimmy va se faire prendre

le site Web de Salamanque et ne pas pouvoir sortir.

Il devient désespérément empêtré dans la famille Salamanque

Jimmy McGill et Krazy-8 | Greg Lewis / AMC / Sony Pictures Tel

Jimmy remet en question son implication avec les Salamancas – mais c’est

trop tard

Suite aux ordres de Lalo, Krazy-8 donne Schrader et Gomez

l’emplacement de trois gouttes mortes avec la promesse qu’ils ne le «feront pas circuler»

à d’autres forces de l’ordre pour donner plus d’informations. Ils acceptent de garder son identité

comme informateur au calme.

Jimmy rapporte à Lalo que Krazy-8 est maintenant considéré comme un

informateur confidentiel de la DEA. “Que voulez-vous dire, comme un rat?” Demande Lalo. “Non,

ce n’est pas un rat », précise Jimmy. “Eh bien, c’est un rat, c’est votre rat.”

Il poursuit: «L’accord est, vous pourriez entendre à un moment donné

que Domingo (Krazy-8) est un vif d’or. Tu dois savoir, il n’est pas. “

Ensuite, Jimmy essaie de dire qu’il a fini de travailler avec Lalo, donnant

une excuse boiteuse d’avoir un horaire chargé. Mais Lalo refuse sa demande de quitter

et accélère. Jimmy dit à Nacho: “Qui ai-je créé exactement?”

“Vous ne voulez pas savoir”, répond Nacho.

Nacho dit à Jimmy que son sort est scellé

Jimmy et Nacho | Greg Lewis / AMC / Sony Pictures Tel

Jimmy insiste sur le fait qu’il ne veut pas être au milieu de leur

drame de la drogue. “Ce n’est pas ce que vous voulez”, explique Nacho. “Quand vous êtes dedans, vous êtes

dans.”

Rappelez-vous, Nacho a voulu se dissocier des Salamancas

depuis un moment maintenant et avait même fait de faux passeports pour lui et son père.

Mais jusqu’à présent, il est coincé à travailler pour eux et sait très bien que Jimmy ne peut pas

fuyez maintenant non plus.

Comme le titre de l’épisode le suggère, Jimmy est vraiment le gars pour ça. Et après être devenu un acteur clé de la querelle de la famille Salamanca avec Gus Fring, il ne faut plus revenir à Jimmy McGill.

Il est temps pour Jimmy de mettre les chaussures Saul Goodman que nous savons que Jimmy allait inévitablement combler.