Après avoir quitté ‘Basketball Wives’, Tami Roman a un nouveau spectacle à venir sur VH1

Tami Roman n’est peut-être plus sur Basketball Wives et n’a pas l’intention de revenir, mais cela ne signifie pas qu’elle a compté la télévision non scénarisée. Des rapports ont révélé que la star de la réalité devenue actrice travaille sur une nouvelle émission de caméras cachées qui sera diffusée sur VH1 cette année.

Tami Roman sur «Basketball Wives»

Roman a rejoint le casting dans la saison 2. Elle s’est qualifiée pour jouer en tant que membre du casting à temps plein en raison de son précédent mariage avec l’ancien joueur de la NBA, Kenny Anderson. Les deux ont divorcé après sept ans en raison de l’infidélité d’Anderson.

Pendant de nombreuses années, Roman a été considéré comme un méchant et un tyran dans la série. Souvent, elle se retrouvait au milieu du drame et presque aux prises avec d’autres membres de la distribution. Elle a fait le vœu de changer son comportement et la façon dont elle a été perçue après la saison 6, surtout après le décès de sa mère.

Roman a commencé à sortir avec son mari, Reggie Youngblood, et a fait des efforts pour changer son récit dans la série. Elle a présenté plus de sa vie en tant que mère et future épouse, dans l’espoir d’agrandir sa famille et de donner aux téléspectateurs un aperçu de sa vie en construisant son empire en dehors de la télé-réalité.

Tami Roman quitte «Basketball Wives» pour éviter le drame et se concentrer sur le jeu

Roman a fait de grands progrès pour minimiser le drame dans lequel elle était impliquée, mais d’une manière ou d’une autre, des problèmes semblaient la trouver. Les saisons 7 et 8 ont documenté les retombées inévitables entre elle et son ennemi, Evelyn Lozada.

Les deux ont eu un échange désagréable après que Roman a accusé Lozada de mentir à propos de son incident de violence domestique avec son ex-mari et il a été révélé que Roman était au courant d’une rumeur selon laquelle Lozada avait une liaison avec l’ex-mari de Shaunie O’Neal – O’Neal est un ami commun de Lozada et de Roman.

Roman s’est lassée du drame et a tourné moins avec ses co-stars, a refusé d’assister à des événements ou de participer au voyage de casting qui a lieu chaque saison. Elle a annoncé son départ à la mi-saison avec un adieu préenregistré dans un confessionnal et n’a pas assisté à l’enregistrement des retrouvailles de la saison 8.

Roman a révélé plus tard qu’elle s’était retirée du cercle des Basketball Wives et qu’elle n’était plus amie avec O’Neal. Au lieu de cela, elle se concentre sur sa carrière d’actrice et son hébergement. Elle a commencé à jouer dans les années 90 mais a mis ses rêves en pause lorsqu’elle a épousé Anderson.

Depuis son absence de la série, elle avait son propre spécial VH1, Tami Ever After, dans la série Apple TV, Truth Be Told et la série télévisée Bounce Saints and Sinners. Roman a également participé à BET Family The Family Business.

Tami Roman débarque une nouvelle émission de caméra cachée sur VH1

Roman a également été choisie pour jouer aux côtés de Regina Hall dans une nouvelle comédie, Prison Logic, et travaille activement pour présenter son sketch hilarant sur Instagram Bonnet Chronicles sur le petit écran. En outre, elle a récemment partagé un extrait de son animation d’un panel sur un spectacle pour le nouveau réseau FOX Soul.

Mais Roman ne met pas complètement la télé-réalité au repos. La marque Jasmine a rapporté exclusivement que Roman organise un nouveau spectacle potentiel VH1. Provisoirement appelé Infidèle, les centres autour d’exposer des tricheurs.

Roman a beaucoup d’expérience, compte tenu de son passé avec Anderson. Elle a admis avoir engagé un enquêteur privé dans le passé pour le rattraper en flagrant délit et qu’elle apportera certainement la même énergie à son nouveau rôle. Rolling Out a révélé que VH1 avait déjà commencé à enregistrer la série et que Roman avait fait partie du processus créatif.

Ce n’est pas la première fois qu’elle participe à donner vie à un spectacle. Roman a également travaillé en étroite collaboration avec O’Neal pour amener la franchise Basketball Wives à Houston, où elle vit actuellement. Elle a diffusé la série mais elle n’a jamais été diffusée.