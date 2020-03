Après avoir terminé avec son petit ami, elle a décidé de changer

L’histoire d’Alvina Rayne, une femme de 32 ans de Philadelphie, est celle qui nous montre que nous pouvons réaliser ce que nous voulons, tant que nous mettons tous nos efforts et commençons par nous aimer et croire en nous-mêmes.

Pendant de nombreuses années, Alvina était une femme malheureuse, elle n’avait aucun objectif, elle n’avait rien pour la rendre heureuse, et tout cela parce qu’elle était une femme obèse. Au fil des années, la cause de sa dépression et de son anxiété est devenue son soulagement, et encore la cause, jusqu’à ce qu’il devienne un cercle vicieux.

Bien qu’Alvina n’ait pas faim à plusieurs reprises, elle a mangé jusqu’à ce qu’elle soit rassasiée pour ne pas se sentir triste, mais lorsqu’elle a fini de le faire, elle s’est sentie encore plus triste. Ces crises d’angoisse l’ont amenée à peser 113 kilos; Assez de raisons de se sentir misérable.

Alvina avait une si faible estime de soi qu’elle a accepté d’être dans des relations néfastes pour ne pas se sentir seule. Elle raconte qu’un de ses ex-petits amis lui a répété à chaque fois qu’elle était F3A et qu’elle l’a même appelée “c3rda g0rda”.

Compte tenu des commentaires reçus par Alvina, elle mangeait de plus en plus. Alvina a pu manger jusqu’à 5 000 calories par jour; ce qui représente plus du double de l’apport autorisé.

Avec tant d’embonpoint, des problèmes de santé ont commencé à apparaître; Alvina souffrait de troubles du sommeil, elle manquait parfois d’air et commençait à montrer des signes de diabète.

«Je n’ai jamais eu faim, car je mangeais constamment. Et chaque fois que je mangeais, je ne pouvais pas m’arrêter jusqu’à ce qu’il soit complètement plein. J’ai eu une relation très néfaste avec la restauration rapide. “ – a commenté Alvina.

Son obésité était tellement développée que la vie quotidienne semblait de plus en plus difficile. Cependant, Alvina avait tellement envie d’aller de l’avant qu’en 2009, lorsqu’elle a eu 25 ans, elle a décidé de briser tout ce qui lui faisait mal.

Alvina a quitté son petit ami, est entrée dans un programme d’exercices pour perdre du poids, a changé son régime alimentaire et avec tous les efforts et le dévouement que le monde a commencé à perdre du poids. Quand Alvina a commencé à remarquer les changements dans son apparence et dans sa santé, elle a essayé plus fort et a réussi à perdre beaucoup plus de kilos qu’elle ne le pensait.

La perte de poids lui a fait sentir si bien que sa confiance en elle est revenue et maintenant elle est une belle femme et heureuse de son apparence. Alvina s’est tellement transformée qu’il est désormais difficile de la reconnaître.

Alvina est devenue une femme en forme qui partage des conseils sur l’exercice et une alimentation saine sur une chaîne YouTube afin qu’elle puisse aider d’autres filles qui ont souffert de la même manière qu’elle.

Lorsque son ex-petit ami a vu les photos de sa nouvelle apparition, elle est rapidement réapparue dans sa vie pour essayer de lui revenir, mais il était trop tard. Elle était enfin heureuse avec elle et avec son nouveau partenaire qui l’aime et l’admire pour ce qu’elle est.

Félicitations Alvina, vous êtes sans aucun doute un excellent modèle!

