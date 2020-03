Après la fermeture de Broadway, le gala Tony est retardé

▲ Dans une image de 2019, l’acteur Darren Cris, lors de la cérémonie de la même année.

New York. Avec Broadway fermé par la pandémie de coronavirus, les producteurs des Tony Awards ont reporté la cérémonie de cette année. La célébration annuelle du théâtre américain était prévue pour le 7 juin, mais le virus a fermé 41 théâtres et fait des ravages sur le calendrier de Tony.

Les prix seront décernés plus tard, ont déclaré les producteurs du gala. Les rideaux se sont fermés brusquement le 12 mars, non seulement pour les pièces de théâtre et les comédies musicales, mais aussi pour déjouer les prochaines sorties de 16 spectacles, tels que Diana, Mme Doubtfire et Company.

Les producteurs ont promis de rouvrir les cinémas la semaine du 13 avril, 10 jours avant la fin de la période d’éligibilité officielle de Tony.

