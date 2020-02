Après un départ choquant, le plus grand film de phase 4 de Marvel a peut-être trouvé un nouveau réalisateur fantastique – .

Je vous ai dit à maintes reprises que Doctor Strange dans le multivers de la folie, la suite de Doctor Strange qui devait être créée en mai 2021, s’annonçait comme l’une des aventures MCU Phase 4 les plus excitantes. Cela est dû en partie au fait que le film est confirmé comme ayant des liens directs avec deux émissions Disney + très attendues, dont WandaVision et Loki, et il introduira un héros que nous attendons. De plus, plusieurs rapports ont affirmé que Marvel cherchait à ajouter d’autres super-héros au film, car il jouait actuellement des rôles Miss America et Clea. Selon d’autres rumeurs, Deadpool, X-Men et même des versions alternatives des Avengers existants pourraient apparaître dans le film, ce qui est logique puisque Strange explore le multivers. Et n’oublions pas que la plus grande torsion de la phase 4 pourrait se produire dans la suite, une décision de complot qui aurait aliéné Scott Derrickson et l’a poussé à quitter le projet. Le départ du réalisateur original de Strange semble être le plus gros problème de Marvel avec Multiverse of Madness, mais il semble maintenant que le studio ait résolu le problème de la meilleure façon possible.

Un rapport non confirmé a déclaré il y a quelques jours que l’éthique de travail ainsi que les différences créatives, y compris l’évolution surprise de Wanda en méchant du film, étaient ce qui avait incité Marvel à se séparer de Derrickson. La décision a été un énorme choc pour les fans, mais Marvel ne s’attendait pas à des retards de production pour la suite, qui devrait commencer à tourner plus tard cette année.

Nous entendons maintenant que Marvel négocie avec nul autre que Sam Raimi pour reprendre le projet, ce qui serait une énorme victoire pour le film et peut-être d’autres créations MCU. Variety dit que Raimi est en pourparlers pour diriger le film, bien que Marvel n’ait encore rien confirmé. Le rapport note également que Benedict Wong et Chiwetel Ejiofor reprendront leurs rôles du premier film, rejoignant Benedict Cumberbatch pour la suite. Elizabeth Olsen sera également dans le film en tant que Wanda, bien sûr, mais Rachel McAdams ne reviendra pas pour jouer la collègue de Strange et ancienne amante Christine Palmer.

Raimi serait un ajustement parfait pour un film qui pourrait fournir des détails d’intrigue clés pour le plus grand scénario des Avengers. Sa trilogie Spider-Man qui s’est terminée bien avant que le MCU ne devienne populaire auprès des fans de Marvel est toujours très appréciée. En plus de cela, il a également dirigé de nombreux films d’horreur, dont la trilogie The Evil Dead. C’est un détail important à prendre en compte, car Doctor Strange dans le multivers de la folie devrait être une sorte d’horreur. En fait, la fuite qui a déclaré que Wanda sera le méchant principal a également affirmé que Derrickson voulait tuer Wong et Palmer au début du film et faire de Nightmare le principal antagoniste.

Choisir Raimi plutôt qu’un réalisateur moins expérimenté marquerait également une rupture avec le livre de jeu de Marvel ces dernières années. Le studio a embauché des réalisateurs talentueux qui n’avaient pas vraiment de gros blockbusters sous leur ceinture avant de rejoindre le MCU, notamment Joss Whedon, Anthony et Joe Russo, James Gunn, Ryan Coogler et Taika Waititi. Cela dit, l’implication de Raimi dans Multiverse of Madness n’a pas encore été officiellement confirmée.

Source de l’image: Marvel Studios

