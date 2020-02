Après une violente tempête, une femme a pris une image unique: l’œil de la tempête

La tempête a été observée dans certaines parties de l’Europe⁠. Il s’est répandu dans toute l’Irlande et le Royaume-Uni

Sarah Hodges, 48 ​​ans, vit à Bolton, au Royaume-Uni, a noté que la lune brillante brillait par sa fenêtre dans la nuit du 11 février. Il voulait partager la belle vue avec ses amis et la femme a pris des photos à partager sur sa page Facebook.

«J’ai pris les photos mardi, directement depuis la fenêtre de ma chambre. Je suis obsédé par la lune, le coucher du soleil, le lever du soleil et la mer. Je sais que j’ai eu de la chance, les gens dépensent des milliers de dollars en appareils photo pour obtenir la photo parfaite. Je me sens dépassé et fier, car c’est une opportunité unique dans la vie ». Dit Sarah.

Les comparaisons avec les situations religieuses n’ont pas attendu que les images deviennent vitales. Ils ont été partagés plus de 35 000 fois.

Trouvez-vous également ces similitudes?

Partagez ces images étonnantes pour que cette image continue de faire le tour du monde.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: