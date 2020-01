Apryl Jones dit qu’elle “aurait dû baiser le jeu quand j’en ai eu l’opportunité”

La star de télé-réalité a également expliqué sa vidéo virale où elle cite les noms des hommes de l’industrie avec lesquels elle aurait couché.



Elle dit souvent aux gens de s’occuper de leurs affaires quand il s’agit de sa vie personnelle, mais Apryl Jones n’a aucun problème à partager des détails sur ses moments intimes avec le public. Sa relation avec Fizz a été examinée pendant près d’un an après que des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle sortait avec son compagnon de groupe B2K de son bébé papa Omarion. Elle et Fizz afficheront plus tard leur romance pour les caméras Love & Hip Hop Hollywood, les plaçant toutes les deux au premier plan de la critique publique.

Emma McIntyre / Personnel / .

Cependant, ce n’est pas le seul sujet qui a fait d’Apryl une sorte de méchant. Dans une conversation avec Tiffany “New York” Pollard pour la websérie Brunch With Tiffany de VH1, Apryl a également discuté de la vidéo virale qui a circulé où elle a explicitement nommé des célébrités qui, selon elle, voulaient coucher avec elle. Ces hommes comprenaient notamment Kevin Durant, The Game, A $ AP Rocky, Shaquille O’Neal, Paul Pierce, Shiggy Show, et enfin et surtout, Fizz.

Apryl a expliqué qu’elle était accusée de coucher avec plusieurs hommes, elle a donc simplement énuméré leurs noms pour plaisanter. “À ce stade, c’est comme si vous aviez raison, j’ai f * ck chacun d’eux parce que c’est ce que vous voulez entendre, alors c’est ce qu’ils ont capturé”, a-t-elle déclaré à Tiffany. “Pas que j’ai [had sex with those men]. Je n’aurais aucun problème quand, merde, j’aurais dû. Je veux dire, j’aurais dû f * cker le jeu quand j’en ai eu l’occasion. “Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais couché avec les autres hommes qu’elle avait mentionnés.

Ailleurs, Apryl a parlé de la coparentalité avec Omarion et comment cela devient plus difficile avec le temps. Ils n’ont pas été en couple depuis plus de trois ans et elle déclare le principal dispensateur de soins à leurs deux enfants. “Ça n’a pas été facile, c’est la vérité”, a-t-elle expliqué. “J’essaie de comprendre cela tous les jours. Je prie pour que ça aille mieux, mais je ne sais pas.”

Regardez l’épisode d’Apryl’s Brunch With Tiffany ci-dessous où elle parle un peu de … eh bien, de sexe … et regardez également sa vidéo virale controversée.

.