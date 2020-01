Apryl Jones dit qu’elle aurait dû coucher avec ces rappeurs

Les gens parlent toujours de la romance tourbillonnante et de la rupture entre Apryl Jones et Lil Fizz, le partenaire B2K de son ex, Omarion. Jones, star de Love & Hip Hop avec Lil Fizz, a récemment parlé d’une situation sur son Instagram en direct de l’année dernière.

Apryl Jones en 2017 | Leon Bennett / WireImage

La star de «Love & Hip Hop» a critiqué les critiques l’année dernière

Jones s’est adressée aux critiques sur Instagram l’année dernière après que de nombreuses personnes aient affirmé qu’elle avait couché avec de nombreux rappeurs et joueurs de la NBA. C’est à ce moment-là que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles elle sortait avec Lil Fizz, la compagne de son ex, Omarion. À l’époque, il y avait des rumeurs selon lesquelles elle pourrait également être enceinte de Lil Fizz.

Sur Instagram, Jones a allégué que des joueurs de la NBA comme Paul Pierce, Kevin Durant et Shaquille O’Neal lui avaient envoyé un message.

Jones a également déclaré que The Game Center lui avait envoyé un message pour la fête des mères et que A $ AP Rocky avait également essayé de lui parler.

Apryl Jones prétend avoir des regrets

Jones était l’invité du Brunch With Tiffany de Tiffany Pollard (alias New York) et a parlé de la situation de l’année dernière sur Instagram en direct.

Elle a dit à Pollard: «Je suis en direct comme d’habitude, je parle à mes fans. Et puis les gens sont là-bas en disant: «Vous f **** d The Game» ou, «You f **** d Lil Fizz. À ce stade, vous avez raison – je f **** d chacun d’entre eux. Parce que c’est ce que vous voulez tous entendre. ”

Elle a poursuivi: «Pas que je l’ai. Je veux dire, j’aurais dû. J’aurais dû f **** d The Game quand j’en ai eu l’occasion. Je ne l’ai pas fait. Et vous savez A $ AP, ils ont dit A $ AP là-dedans… Shaquille O’Neal. »

Love & Hip Hop revient pour sa nouvelle saison plus tard cette année. On ne sait pas actuellement si Jones et Lil Fizz reviendront.