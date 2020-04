Apryl Jones montre ses talents de danseuse de poteau

Apryl Jones a voulu fléchir ses compétences en pole fitness sur Instagram et a donné à ses followers un aperçu de ce sur quoi elle travaillait.



Tout le monde gère cette quarantaine à sa manière, unique. Certaines personnes ont décidé de lancer des entreprises, d’autres ont utilisé le temps pour acquérir une nouvelle compétence et certains sont des travailleurs essentiels qui poursuivent leurs activités (pandémiques) comme d’habitude. Il y a eu beaucoup de blagues et de mèmes qui circulaient sur la quarantaine COVID-19 pour aider à faire sourire les gens pendant cette période difficile, et beaucoup d’entre eux ont à voir avec le fait que les gens en sortiront avec un peu de gain de poids ou perte de poids.

Que vous profitiez de l’heure du goûter ou que vous vous mettiez en forme, c’est votre affaire, mais Apryl Jones a pris le pôle pour s’assurer que son corps reste bien et serré. La mère de deux enfants a été pleine de scandales au cours de la dernière année en raison de sa relation avec Fizz de B2K, qui se trouve être son compagnon de groupe d’ex-Omarion. Avec Love & Hip Hop Hollywood derrière elle – pour l’instant – Apryl garde son statut relationnel secret.

Jeudi 16 avril, la star de téléréalité de 33 ans a partagé quelques clips sexy sur son histoire Instagram qui la montraient en utilisant son temps de quarantaine pour pratiquer quelques-unes de ses compétences en “pole fitness”. Regardez les mouvements d’Apryl ci-dessous et dites-nous comment vous pensez qu’elle a fait.

