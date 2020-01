Apryl Jones semble imperturbable au milieu des rumeurs de rupture de Lil Fizz

Danse et tout.



Comme il a été rapporté au cours du week-end qu’Apryl Jones et Lil Fizz ont cessé de se suivre sur Instagram, tout ce que l’un et l’autre publient sur les réseaux sociaux doit être interprété à travers l’objectif de leur rupture apparente. La même chose s’applique à Omarion, car il a été un tiers constant dans les discussions sur la relation d’Apryl et Fizz. Pour ceux qui ne le savent pas, Apryl est l’ex et la petite maman d’Omarion, et Fizz est son ancien coéquipier B2K. Bien que les gens s’attendent à une petite réaction d’Omarion à ce sujet, il est resté louablement indifférent. Fizz a été celui qui reçoit tous les clowns pour avoir bloqué son propre sac, car il est laissé de côté pour la prochaine tournée “Millennium” que B2K a en cours.

Apryl est allée sur Instagram pour montrer au monde (et probablement Fizz) qu’elle brille toujours toute seule. Elle a posté une vidéo selfie miroir – montrant sa peau impeccable, jouant avec ses cheveux et faisant une petite danse. Selon la géolocalisation de la publication, elle se trouvait dans “My Own World”, où apparemment le drame ne peut pas l’atteindre.

Apryl aurait été trompé sur Fizz avec FBG Babygoat le mois dernier, mais elle et Fizz semblaient rester en bons termes après la rupture de cette histoire. Nous devrons attendre pour obtenir plus de détails sur la rupture.

.