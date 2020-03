Aquaman Star Amber Heard n’a pas coupé le doigt de Johnny Depp, dit la Cour

De nouvelles preuves judiciaires soutiennent l’idée que la star d’Aquaman Amber Heard n’a pas coupé les doigts de Johnny Depp dans une altercation.

L’affaire en cours entre Amber Heard et Johnny Depp continue de révéler de nouveaux détails sur la vie de l’ancien couple. Johnny Depp, bien sûr, a lancé un procès en diffamation contre son ancienne épouse après avoir publié un éditorial du Washington Post. L’article détaille les expériences de la star d’Aquaman en matière de violence domestique, sans nommer l’ancien Johnny Depp dans l’article. Cela a incité Johnny Depp à agir, affirmant que, à tout le moins, la lettre d’opinion lui a coûté son rôle dans les films Pirates des Caraïbes.

Au cours du procès, de nombreux détails sur la vie privée de l’ancien couple ont été révélés. Johnny Depp a affirmé qu’il était, en fait, victime de violences domestiques, certains enregistrements audio en étant la preuve. Dans un cas plus grave, Johnny Depp prétend que le bout de ses doigts a été presque coupé après que la star d’Aquaman lui ait jeté une bouteille de vodka, la brisant et provoquant la découpe des morceaux entre ses doigts. Amber Heard nie cela, affirmant que son ancien mari s’est coupé les doigts après un cintrage de trois jours sur MDMA / ecstasy lors du tournage d’un des films de Pirates des Caraïbes. Cependant, de nouvelles preuves semblent soutenir le nombre d’événements de la star d’Aquaman.

Plus tôt dans la journée, un ensemble de textes a été lu à haute voix dans un tribunal de Londres où Johnny Depp a envoyé un SMS à son médecin personnel concernant la situation avec ses doigts:

“J’ai coupé le haut de mon majeur … Que dois-je faire! ?? Sauf, bien sûr, aller à l’hôpital…. Je suis tellement gêné de sauter dans quoi que ce soit avec elle… F ** K THE WORLD !!! JD. “

Moins de deux semaines plus tard, Johnny Depp a de nouveau envoyé un texto à son médecin, le mettant au courant de la situation:

“Merci pour tout. J’ai coupé mon majeur gauche pour rappeler que je ne devrais plus jamais me couper le doigt !! J’aime ton frère. Johnny. “

Que pensez-vous tous des derniers développements dans l’affaire entre Johnny Depp et Amber Heard? Cette nouvelle affectera-t-elle l’un des films que vous voyez avec les deux? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous!

Johnny Depp devrait reprendre son rôle de Grindelwald dans le troisième film Fantastic Beasts. Amber Heard devrait revenir en tant que Mera dans la prochaine suite Aquaman. En attendant, les fans peuvent voir Amber Heard en tant que Mera dans le film à succès 2018, Aquaman. Voici le synopsis officiel du film:

De Warner Bros. Pictures et du réalisateur James Wan vient une aventure riche en émotions qui couvre le vaste monde sous-marin à couper le souffle des sept mers, “Aquaman”, avec Jason Momoa dans le rôle-titre. Le film révèle l’histoire d’origine d’Arthur Curry mi-humain mi-atlante et l’emmène dans le voyage de sa vie – une histoire qui le forcera non seulement à faire face à qui il est vraiment, mais à découvrir s’il est digne de qui il est. est né pour être … un roi.

Réalisé par James Wan, Aquaman interprète Jason Momoa comme Arthur Curry, Amber Heard comme Mera, Willem Dafoe comme Vulko, Patrick Wilson comme Orm / Ocean Master, Dolph Lundgren comme Nereus, Yahya Abdul-Mateen II comme Black Manta, Nicole Kidman comme Atlanna, Ludi Lin en tant que capitaine Murk et Temuera Morrison en tant que Tom Curry.

Aquaman est disponible sur Digital HD, 4K UHD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack et DVD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Amber Heard et Johnny Depp.

Source: Page Six.com