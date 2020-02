Aracely Arámbula exécute une danse audacieuse avec un chemisier transparent | .

La belle actrice Aracely Arambula a partagé à travers ses histoires sur Instagram une vidéo où elle apparaît vêtue d’un chemisier transparent qui laisse peu à l’imagination, en plus qu’elle danse très audacieuse.

L’ancien couple de Luis Miguel Il se caractérise par une beauté inégalée car, bien qu’il ait déjà quarante-quatre ans, il semble qu’il en ait beaucoup moins.

L’actrice partage constamment des images la portant beauté spectaculaire, il a rarement publié des vidéos et encore moins dansé.

La chanson qu’Arambula danse est interprétée par Gloria Trevi avec ensemble avec Karol GIl chante même un peu des paroles.

Aracely a un corps impressionnant et n’hésite pas à montrer ses courbes qui travaillent sûrement dur, ce qui est remercié par le public masculin.

Vêtue d’un pantalon à rayures noires et brunes, l’actrice porte un chemisier à manches longues noir, très transparent et vous pouvez voir son soutien-gorge du même ton sombre, ses cheveux lâches jouent un rôle important dans la vidéo parce que lorsque vous jouez avec Aracely, cela la rend beaucoup plus coquette.

La vidéo en mention est déjà ancienne mais l’actrice l’a relancée en se souvenant d’un des enregistrements de la série dont elle est le protagoniste “La Doña”.

Ce n’est pas la première fois qu’il partage des images un peu espiègles, il a récemment partagé une image alors qu’il était à l’intérieur d’une baignoire arborant son corps que même s’il était sous l’eau, il avait l’air exquis.

Depuis son retour à la télévision avec sa série “La Doña 2” Arambula monopolise à nouveau les yeux des téléspectateurs et encore plus des médias car sa beauté est toujours irréprochable et surtout elle continue d’avoir un physique phénoménal.

